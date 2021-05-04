Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая

На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: «Тойота Камри» и «Киа Рио». Смертельное ДТП произошло в ночь на 4 мая. Обстоятельства жуткой аварии прокомментировали в ГИБДД области.
— в 00:13 водитель 1991 года рождения за рулем «Тойота Камри» двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Писарева, в сторону улицы Кропоткина и в пути следования, вблизи дома 92 по улице Красный проспект столкнулся с автомобилем «Киа Рио», которым управлял водитель 1965 года рождения, ехавший в попутном направлении. После столкновения иномарка «Киа» врезалась в столб, — сообщили в ведомстве.
56-летний водитель «Киа Рио» в момент ДТП получил смертельные травмы.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности страшного ДТП.