Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая
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Смертельное ДТП на Красном проспекте в Новосибирске: Водитель KIA Rio погиб в ночь на 4 мая

9:12:475/4/2021Фото: Группа ВКонтакте «АСТ-54»
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В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

ДТП произошло в ночь на вторник, 4 мая

На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: «Тойота Камри» и «Киа Рио». Смертельное ДТП произошло в ночь на 4 мая. Обстоятельства жуткой аварии прокомментировали в ГИБДД области.

— в 00:13 водитель 1991 года рождения за рулем «Тойота Камри» двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Писарева, в сторону улицы Кропоткина и в пути следования, вблизи дома 92 по улице Красный проспект столкнулся с автомобилем «Киа Рио», которым управлял водитель 1965 года рождения, ехавший в попутном направлении. После столкновения иномарка «Киа» врезалась в столб, — сообщили в ведомстве.

56-летний водитель «Киа Рио» в момент ДТП получил смертельные травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности страшного ДТП.

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