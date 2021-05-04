Банки России могут наказывать заемщиков за досрочное погашение кредита: так ли это, ответил юрист

С 2011 года у заемщика есть право досрочного погашения кредита в российском банке без дополнительных платежей или комиссий. Если в договоре не прописан пункт о досрочном погашении, то плательщик должен сообщить в кредитную организацию о своем намерении погасить долг досрочно за 30 дней. Но не все банки обязательно соблюдают требования закона, поэтому начисляют штрафы за нарушение договора, сообщил агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
- Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права, — рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
По словам Гавришева, необходимо оспаривать решение банка о начислении штрафа за досрочное погашение задолженности. Необходимо написать заявление с требованием вернуть комиссию или же штраф за досрочный возврат долга, ссылаясь на статью 809 ГК РФ. Если этот способ не работает, стоит подготовить исковое заявление в суд.
После погашения кредита, обязательно нужно получить соответствующий документ подтверждения: уведомление или официальное письмо на бланке банка с подписью ответственного сотрудника и печатью.
- Этот документ будет подтверждением того, что ваши обязательства перед банком исполнены, кредит считается погашенным и кредитная организация не имеет к вам претензий, — отмечает юрист.
Он отметил, что досрочное погашение долга скорее всего положительно скажется на скоринге — индивидуальном кредитном рейтинге заемщика.
- В результате, банк может в будущем предложить клиенту более выгодную процентную ставку, — подытожил Редин.