Ливни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
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Ливни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22

10:21:015/4/2021Фото: pixabay
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На протяжении всей недели самым холодным днем окажется понедельник, 10 мая. В этот день столбик термометра поднимется лишь до отметки +9.

Горожане соскучились по солнышку
Горожане соскучились по солнышку

В Бердск снова пришли дожди - на улице +13, но дожди создают ощущение осеннего холода. Кстати, именно сегодня, 4 мая, в Бердске стартовало отключение отопления. Постановление об этом подписал мэр Евгений Шестернин еще 30 апреля. В прошлом году батареи стали холодными 26 апреля.

Уже завтра, 5 мая, воздух прогреется до +16 градусов. А уже в четверг, 6 мая, в Бердск придет настоящее лето - потеплеет до 22 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, дожди вернутся в Бердск после майских выходных-2021 - 12 мая.

На протяжении всей недели самым холодным днем окажется понедельник, 10 мая. В этот день столбик термометра поднимется лишь до отметки +9. В грядущие выходные будет солнечно, без дождей с максимальной температурой воздуха +12.

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