Пост "миксов и солей" с летающими коровами и крокодилами лайкают высокопоставленные чиновники в соцсетях Бердска

В канун дня Победы неоднозначные посты в инстаграм с рекламой "миксов и солей" разместили бердчане.
Так, жительница Бердска Ульяна (имя изменено - прим. ред.) разместила в своем профиле изображение с надписями "Раковарня" , "Миксы соли", "ул. Ленина 18/44", чем вызвала негодование у части бердчан. На изображении присутствуют: летающая корова, в зубах она держит ведро с раками, странные крокодилы с крыльями, фиолетовый муравей и даже статуя "Родина-мать".
В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" поступили сообщения. Якобы мало того, что информацию в интернете распространяют, так к тому же данную публикацию лайкают высокопоставленные лица из администрации Бердска. Скриншот публикации имеется в распоряжении редакции.
Как выяснилось, лайки чиновников под изображением действительно есть. Исходя из информации размещенной на изображении можно выяснить, что по данному адресу расположен жилой дом и никакой "раковарни" или чего-то подозрительного, напоминающего сбыт наркотиков на этом месте нет. В ходе мониторинга сайтов и страниц соцсетей обнаружилось, что данная картинка является локальным мемом в Интернете.
Для того, чтобы получить разъяснение о рекламе "миксов и солей" редакция обратилась за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. Однако разъяснения орган исполнительной власти сможет предоставить только по официальному запросу. "Курьер. Среда. Бердск" направил официальный запрос от СМИ. Срок ответа составляет 7 дней.
Отметим, что согласно закону, в случае, если надпись содержит рекламу или побуждение нарушители могут быть привлечены к административной ответственности за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч.1 ст.6.13 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. Личный состав правоохранительных органов ориентирован на выявление надписей с рекламой наркотиков и представление данной информации в оперативную службу для принятия.
Если вы стали свидетелем сбыта или распространения наркотических средств, обращайтесь по телефону: 8-383-41-3-00-23 (Дежурная часть отдела МВД России по Бердску).