Пост "миксов и солей" с летающими коровами и крокодилами лайкают высокопоставленные чиновники в соцсетях Бердска
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Пост "миксов и солей" с летающими коровами и крокодилами лайкают высокопоставленные чиновники в соцсетях Бердска

11:59:235/4/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Реклама наркотических средств поразила многих бердчан. Людей возмущает, как можно было публиковать "такое", да еще и в канун дня Победы. "Курьер. Среда. Бердск" разобрался в этом вопросе.

Пост бердчанки набрал 50 отметок "нравится"

В канун дня Победы неоднозначные посты в инстаграм с рекламой "миксов и солей" разместили бердчане.

Так, жительница Бердска Ульяна (имя изменено - прим. ред.) разместила в своем профиле изображение с надписями "Раковарня" , "Миксы соли", "ул. Ленина 18/44", чем вызвала негодование у части бердчан. На изображении присутствуют: летающая корова, в зубах она держит ведро с раками, странные крокодилы с крыльями, фиолетовый  муравей и даже статуя "Родина-мать".

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" поступили сообщения. Якобы мало того, что информацию в интернете распространяют, так к тому же данную публикацию лайкают высокопоставленные лица из администрации Бердска.  Скриншот публикации имеется в распоряжении редакции.

Как выяснилось, лайки чиновников под изображением действительно есть. Исходя из информации размещенной на изображении можно выяснить, что по данному адресу расположен жилой дом и никакой "раковарни" или чего-то подозрительного, напоминающего сбыт наркотиков на этом месте нет. В ходе мониторинга сайтов и страниц соцсетей обнаружилось, что данная картинка является локальным мемом в Интернете.

Для того, чтобы получить разъяснение о рекламе "миксов и солей" редакция обратилась за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. Однако разъяснения орган исполнительной власти сможет предоставить только по официальному запросу. "Курьер. Среда. Бердск" направил официальный запрос от СМИ. Срок ответа составляет 7 дней.

Отметим, что согласно закону, в случае, если надпись содержит рекламу или побуждение нарушители могут быть привлечены к административной ответственности за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч.1 ст.6.13 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. Личный состав правоохранительных органов ориентирован на выявление надписей с рекламой наркотиков и представление данной информации в оперативную службу для принятия.

Если вы стали свидетелем сбыта или распространения наркотических средств, обращайтесь по телефону: 8-383-41-3-00-23 (Дежурная часть отдела МВД России по Бердску).

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

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