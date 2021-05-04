Иностранца избили в миграционной службе России за требование соблюдать его права

В миграционной службе Томска избили гражданина Узбекистана, который потребовал соблюдать его права. Видео, на котором заснято происшествие, опубликовано в группе «Инцидент Томск» в соцсети «ВКонтакте».
Видеозапись следующего содержания: двое мужчин спускаются по лестнице, иностранец спрашивает человека в маске о том, почему от него требуют предъявить удостоверение личности. Позже сотрудник службы ведет мигранта в кабинет, в котором сидят и другие иностранные граждане с опущенными головами. К мужчине подходят неизвестные и заваливают на пол. Происходит драка.
- На камеру любишь снимать? Еще права будешь качать? Еще будешь выпендриваться? — говорит человек в маске.
Автор видео Суражбек сообщил, что в кабинете его избили и просили удалить запись.
Уточним, что мужчина прибыл в ведомство, чтобы привезти документы знакомому. Служащие миграционной службы потребовали у него предъявить документы без объяснения причин.
Миграционные служащие потребовали от него предъявить паспорт и дополнительно водительское удостоверение, при этом не объяснив, зачем это нужно.
Мигрант обратился в полицию, написал заявление о нанесенных травмах. В СК и МВД началась проверка.