Иностранца избили в миграционной службе России за требование соблюдать его права
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Иностранца избили в миграционной службе России за требование соблюдать его права

11:29:555/4/2021Фото: Скриншот из видео
0

Мигрант написал в полицию заявление о побоях. Началась проверка.

Видеозапись с моментом происшествия опубликована в группе «Инцидент Томск»

В миграционной службе Томска избили гражданина Узбекистана, который потребовал соблюдать его права. Видео, на котором заснято происшествие, опубликовано в группе «Инцидент Томск» в соцсети «ВКонтакте».

Видеозапись следующего содержания: двое мужчин спускаются по лестнице, иностранец спрашивает человека в маске о том, почему от него требуют предъявить удостоверение личности. Позже сотрудник службы ведет мигранта в кабинет, в котором сидят и другие иностранные граждане с опущенными головами. К мужчине подходят неизвестные и заваливают на пол. Происходит драка.

- На камеру любишь снимать? Еще права будешь качать? Еще будешь выпендриваться? — говорит человек в маске.

Автор видео Суражбек сообщил, что в кабинете его избили и просили удалить запись.

Уточним, что мужчина прибыл в ведомство, чтобы привезти документы знакомому. Служащие миграционной службы потребовали у него предъявить документы без объяснения причин.

Миграционные служащие потребовали от него предъявить паспорт и дополнительно водительское удостоверение, при этом не объяснив, зачем это нужно.

Мигрант обратился в полицию, написал заявление о нанесенных травмах. В СК и МВД началась проверка.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избиениеправамиграционная служба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Допустимо такое поведение?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскДачников оштрафуют за одуванчики и мяту на участке
    11:27:18 5/4/2021
    Дачников оштрафуют за одуванчики и мяту на участке
    С Днем собачьего счастья 4 мая нежные поздравления для любителей "хвостиков"
    11:20:56 5/4/2021
    С Днем собачьего счастья 4 мая нежные поздравления для любителей "хвостиков"
    БердскКогда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?
    10:54:49 5/4/2021
    Когда ходят на кладбище после Пасхи: можно ли ходить до Радоницы-2021?
    Поздравление 4 мая на Международный день пожарной охраны: в стихах, короткое и для СМС
    10:48:06 5/4/2021
    Поздравление 4 мая на Международный день пожарной охраны: в стихах, короткое и для СМС
    Банки России могут наказывать заемщиков за досрочное погашение кредита: так ли это, ответил юрист
    10:31:48 5/4/2021
    Банки России могут наказывать заемщиков за досрочное погашение кредита: так ли это, ответил юрист
    БердскКогда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известно
    10:26:07 5/4/2021
    Когда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известно
    БердскЛивни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
    10:21:01 5/4/2021
    Ливни пришли в Бердск 4 мая: Когда жара вернется в город - называем точную дату с прогнозом до +22
    Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    10:20:59 5/4/2021
    Календарь дачника на 4 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскВ огромную яму провалилась грузовая газель на ул. Первомайской в самом центре Бердска. Смотрите фото
    10:14:59 5/4/2021
    В огромную яму провалилась грузовая газель на ул. Первомайской в самом центре Бердска. Смотрите фото
    С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
    9:42:35 5/4/2021
    С 11 мая отключат горячую воду в Новосибирске: График отключения до августа 2021
    Скрыть объявление