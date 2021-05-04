Из окон гостиницы "Вечный зов" в Москве во время пожара выпрыгивали люди. Сообщается о 7 пострадавших
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Из окон гостиницы "Вечный зов" в Москве во время пожара выпрыгивали люди. Сообщается о 7 пострадавших

11:52:485/4/2021Фото: стоп-кадр с видео
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МЧС отмечает, что с помощью врачей один из пострадавших уже пришел в сознание, а двоих продолжают реанимировать.

По уточнённым данным, на пожаре пострадали семь человек
По уточнённым данным, на пожаре пострадали семь человек

Три человека, ранее считавшиеся погибшими во время пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, живы. Им понадобилось срочная помощь медиков, сообщает городское управление МЧС
- Троим потребовались реанимационные действия. Погибших нет, — говорится в ведомстве.

МЧС отмечает, что с помощью врачей один из пострадавших уже пришел в сознание, а двоих продолжают реанимировать. Уточняется, что общее число людей, которые пострадали на пожаре - семь человек.

Ранее ведомством сообщалось о гибели трех человек в загоревшейся гостинице "Вечный зов" на юге Москвы, которая находится по адресу 6-я Кожуховская улица, д. 26.
Огонь вспыхнул на первом этаже здания и частично распространился по коридору отеля. В этот момент в здании находилось 305 посетителей и работников. Чтобы потушить пламя, спасатели задействовали 38 единиц техники и 119 человек личного состава.

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