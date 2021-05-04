Сибирячки погибла во время сплава на катамаране по реке в Алтайском крае

В Смоленском районе Алтайского края произошла трагедия - при сплаве по реке туристическая группа перевернулась на рафте и катамаране. ЧП случилось на прошлых выходных. Как сообщает МЧС края, группа из 15 жителей Новосибирской области сплавлялась по реке Песчаной. Но на одном из порогов катамаран и рафт опрокинулись. До береги смогли добраться лишь 14 туристов из 15.
- Немедленно была организована поисковая операция. Всего было задействовано задействовано 35 человек, 13 единиц техники, — сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
При этом отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС. Спасатлям удалось найти пропавшую сибирячку, но она была уже мертва.
Стоит отметить, что река Песчаная одно их самых популярных мест туристов. Благодаря ущелью в среднем течении ее маршрут составляет 3-ю категорию сложности.