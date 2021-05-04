Дату высадки на Луну назвал космонавт Роман Романенко. Через сколько лет?
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Дату высадки на Луну назвал космонавт Роман Романенко. Через сколько лет?

3:20:215/4/2021Фото: pixabay.com
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Программы по освоению Луны разрабатывались еще в СССР. Но в те года космонавтам так и не получилось приземлиться на Луну.

Освоение Луны и исследование космического пространства происходят в интересах всего человечества

Летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Роман Романенко назвал год, когда может состоятся отправка первой российской пилотируемой экспедиции на Луну. Пол оценке летчика, это может произойти ближе к 2030 году. Ближайшие 9 лет экипаж будет готовится к столь важной миссии.

— В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы, — сказал летчик-космонавт.

Как пояснил Романенко, освоение Луны и исследование космоса нужны всему человечеству. Он отметил, что на других планетах расположены полезные ископаемые, которые могут быть использованы в случае, если на Земле они закончатся. К

— Когда закончатся жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса — огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание, — пояснил герой труда.

Напомним, Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. На его опыте два полета в космос общей продолжительностью около 333 суток. также он выходил в открытый космос и пробыл там более 6 часов.

Программы по освоению Луны разрабатывались еще в СССР. Но в те года космонавтам так и не получилось приземлиться на Луну.

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