Признак смерти, связанный с носом человека, назвал врач

Врач-отоларинголог, профессор МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Ульянов рассказал, что заложенность носа может скрывать в себе большие угрозы для жизни человека. В частности, в некоторых случаях этот симптом может привести к смерти. как рассказал доктор, нос нужен для того, чтобы увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух. Для этой функции в носу существуют пазухи.
— Если снаружи минус 25 градусов, то воздух, проходя через пазухи носа, превращается в плюс 25 для нашего горла и обретает 100-процентную влажность. Природа создала этот механизм для сохранения жизнеспособности дыхательных путей человека, — сказал Ульянов.
Но если нос заложен, то пазухи не выполняют свою прямую функцию. Как следствие, внутри носа начинается воспалительный процесс. А это чревато другим диагнозом - синуситом. Доктор объяснил, что это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Этот диагноз коварен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может «прорваться» в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль.
- Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать, — сказал профессор МГМУ им. И. М. Сеченова.
Он также отметил, что головная боль — это в первую очередь состояние пазух носа, поскольку они «занимают почти половину головы».