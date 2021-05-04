Признак смерти, связанный с носом человека, назвал врач
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Признак смерти, связанный с носом человека, назвал врач

12:20:035/4/2021Фото: pixabay.com
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"Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать", — сказал профессор МГМУ им. И. М. Сеченова.

Если нос заложен, пазухи не функционируют

Врач-отоларинголог, профессор МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Ульянов рассказал, что заложенность носа может скрывать в себе большие угрозы для жизни человека. В частности, в некоторых случаях этот симптом может привести к смерти. как рассказал доктор, нос нужен для того, чтобы увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух. Для этой функции в носу существуют пазухи.

— Если снаружи минус 25 градусов, то воздух, проходя через пазухи носа, превращается в плюс 25 для нашего горла и обретает 100-процентную влажность. Природа создала этот механизм для сохранения жизнеспособности дыхательных путей человека, — сказал Ульянов.

Но если нос заложен, то пазухи не выполняют свою прямую функцию. Как следствие, внутри носа начинается воспалительный процесс. А это чревато другим диагнозом - синуситом. Доктор объяснил, что это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Этот диагноз коварен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может «прорваться» в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль.

- Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать, — сказал профессор МГМУ им. И. М. Сеченова.

Он также отметил, что головная боль — это в первую очередь состояние пазух носа, поскольку они «занимают почти половину головы».

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