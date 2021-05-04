ВНИМАНИЕ! Идет приём заявок на ЛЕТНИЙ ЭКСПРЕСС сезон PRIME TIME

Мы бросаем вызов лени и несовершенствам,
комплексам и неуверенности!
Мы подготовим тебя к встречи лета с открытым купальником!
Ты получишь внешнее преображение, заметное улучшение состояния здоровья и отличное настроение!
комплексам и неуверенности!
Мы подготовим тебя к встречи лета с открытым купальником!
Ты получишь внешнее преображение, заметное улучшение состояния здоровья и отличное настроение!
Что тебя ждет:
Трехразовые групповые тренировки каждую неделю (динамичная программа по "убийству" лишнего веса и спортивный "фотошоп" проблемных зон)
Тренировка выходного дня (тренажерный зал, бассейн и тренировки на свежем воздухе)
Разработка программы питания с индивидуальным подходом для каждой, исходя из пожеланий и образа жизни участницы
Поддержка и мотивация 24/7
Лекция по питанию и обучающие вебинары
Дневники питания, замеры параметров до и после, фотофиксация, подарки от партнёров, новые знакомства, и еще много-много полезного и интересного!
В заявке вам необходимо указать:
1. ФИО
2. Город (Бердск или Академгородок)
3. Телефон
4. Возраст
5. Рост
6. Вес
7. Есть ли ограничения по здоровью
8. Причина, почему именно вас мы должны
взять на новый сезон?!
(должно быть развернутое описание причины)
9. Прикрепить ваше фото (любое)
Заявки принимаем в WhatsApp
+7-952-927-07-32
1. ФИО
2. Город (Бердск или Академгородок)
3. Телефон
4. Возраст
5. Рост
6. Вес
7. Есть ли ограничения по здоровью
8. Причина, почему именно вас мы должны
взять на новый сезон?!
(должно быть развернутое описание причины)
9. Прикрепить ваше фото (любое)
Заявки принимаем в WhatsApp
+7-952-927-07-32
Узнать подробности участия
в новом сезоне можно:
В ЛС в ВК: ekaterina.primetime
На нашем сайте: berdsk.primetime-russia.ru
В WhatsApp: +7-952-927-0732
В Instagram: primetime_berdsk
в новом сезоне можно:
В ЛС в ВК: ekaterina.primetime
На нашем сайте: berdsk.primetime-russia.ru
В WhatsApp: +7-952-927-0732
В Instagram: primetime_berdsk
На правах рекламы. Фото предоставлено фитнес-проектом PrimeTime.