Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности
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Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности

3:20:465/4/2021Фото: pxhere
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Энергетические потоки в смену фаз Луны, такие как новолуние и полнолуние, становятся особенными - энергия ваша течет по совершенно иным каналам, нежели в другие дни, поэтому визуализация желаний будет очень кстати.

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Новолуние пройдет в знаке Тельца

Во вторник, 11 мая 2021 года, наступит Новолуние. Оно произойдет в созвездии Тельца в 21.59 по московскому времени.

Новолуние в мае всегда отмечено особой энергетикой дня, поскольку оно дополнительно усиливает энергетику природы  после зимы, все расцветает и набирает силу.

Дню недели вторник покровительствует планета Марс, это довольно агрессивное влияние будет проявляться в повышенном риске конфликтов, непонимания, прямолинейности. Из-за подобного влияния часто возникают ссоры с близкими и на рабочем месте, велик риск получения травм.

Но сглаживать негативное влияние Марса будет дом Новолуния в Тельце. Этот знак способствует развитию трудолюбия. терпения, усидчивости - все эти тенденции способны помочь вам направить энергию в нужное русло. Хорошо в этот день заняться решением давно накопившихся дел, разрешения проблемных ситуаций - все это отвлечет вас от агрессии Марса.

Многие в новолуние чувствуют упадок сил, поскольку энергия ночного светила находится на своем минимуме. У некоторых развивается депрессия от непонимания своего места в жизни и потерянности. Необходимо успокоиться. Благоприятно подействуют на психику медитации, молитвы, самоанализ. Помогут зажженные свечи, ароматические лампы.

На Новолуние обычно сильнее реагируют мужчины, у них повышается раздражительность. Рекомендуется в этот день оставаться в одиночестве и снизить количество контактов с окружающими, либо прямо и сразу, но как можно тактичнее, высказывать свое недовольство и обосновывать его. Так ваши проблемы не будут осадком в вашей душе.

Можно ли загадывать желание?

Энергетические потоки в смену фаз Луны, такие как новолуние и полнолуние, становятся особенными - энергия ваша течет по совершенно иным каналам, нежели в другие дни, поэтому визуализация желаний будет очень кстати. Особенно, если вам удалось провести день спокойно и ваши мысли не заняты негативом. Если вы днем медитировали и у вас получилось успешно справиться с негативным настроем (а моет его вообще и не было), то самое удачное время для загадывания желания это пик Новолуния и первые его минуты.

К наступлению золотой минуты вы уже должны четко в своей голове представлять себе то, чего вы хотите. Желание должно быть четким, конкретным и коротким - для произнесения его вслух. При наступлении новолуния вам нужно закрыть глаза, сконцентрироваться и вслух медленно проговорить ваше желание. В этот момент, пока вы его произносите, вам нужно мысленно визуализировать его исполнение- представить, как оно исполняется, что вы при этом чувствуете, что происходит вокруг вас в этот момент. Не используйте при формулировке желания частицу "не" и слов с отрицательным смыслом.

Удачи вам в новолуние и исполнения всех ваших желаний!

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