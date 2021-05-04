Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности

Во вторник, 11 мая 2021 года, наступит Новолуние. Оно произойдет в созвездии Тельца в 21.59 по московскому времени.
Новолуние в мае всегда отмечено особой энергетикой дня, поскольку оно дополнительно усиливает энергетику природы после зимы, все расцветает и набирает силу.
Дню недели вторник покровительствует планета Марс, это довольно агрессивное влияние будет проявляться в повышенном риске конфликтов, непонимания, прямолинейности. Из-за подобного влияния часто возникают ссоры с близкими и на рабочем месте, велик риск получения травм.
Но сглаживать негативное влияние Марса будет дом Новолуния в Тельце. Этот знак способствует развитию трудолюбия. терпения, усидчивости - все эти тенденции способны помочь вам направить энергию в нужное русло. Хорошо в этот день заняться решением давно накопившихся дел, разрешения проблемных ситуаций - все это отвлечет вас от агрессии Марса.
Многие в новолуние чувствуют упадок сил, поскольку энергия ночного светила находится на своем минимуме. У некоторых развивается депрессия от непонимания своего места в жизни и потерянности. Необходимо успокоиться. Благоприятно подействуют на психику медитации, молитвы, самоанализ. Помогут зажженные свечи, ароматические лампы.
На Новолуние обычно сильнее реагируют мужчины, у них повышается раздражительность. Рекомендуется в этот день оставаться в одиночестве и снизить количество контактов с окружающими, либо прямо и сразу, но как можно тактичнее, высказывать свое недовольство и обосновывать его. Так ваши проблемы не будут осадком в вашей душе.
Можно ли загадывать желание?Энергетические потоки в смену фаз Луны, такие как новолуние и полнолуние, становятся особенными - энергия ваша течет по совершенно иным каналам, нежели в другие дни, поэтому визуализация желаний будет очень кстати. Особенно, если вам удалось провести день спокойно и ваши мысли не заняты негативом. Если вы днем медитировали и у вас получилось успешно справиться с негативным настроем (а моет его вообще и не было), то самое удачное время для загадывания желания это пик Новолуния и первые его минуты.
К наступлению золотой минуты вы уже должны четко в своей голове представлять себе то, чего вы хотите. Желание должно быть четким, конкретным и коротким - для произнесения его вслух. При наступлении новолуния вам нужно закрыть глаза, сконцентрироваться и вслух медленно проговорить ваше желание. В этот момент, пока вы его произносите, вам нужно мысленно визуализировать его исполнение- представить, как оно исполняется, что вы при этом чувствуете, что происходит вокруг вас в этот момент. Не используйте при формулировке желания частицу "не" и слов с отрицательным смыслом.
Удачи вам в новолуние и исполнения всех ваших желаний!