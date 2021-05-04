Можно ли работать на Пасхальную неделю с 3 по 8 мая 2021? Если нет, то почему?

2 мая все православные в 2021 году отпраздновали Пасху. Но ее празднование не ограничивается одним днем. Следующая за ней неделя - вся праздничная, а в храмах она отмечается все 40 дней - до Вознесения Господня.
Среди мирян бытует мнение, что работать в эту неделю нельзя - положено широко праздновать и веселиться. Однако, жизнь не стоит на месте и дела сами собой, в том силе срочные, не выполняются.
В Библии нет ни единого упоминания о том, что существует запрет на работу в эти дни. Вообще, когда церковь говорит, что работать нельзя - это не буквальный запрет. Это соблюдения давних благочестивых традиций, как дань праздничному событию. Этим предполагается выделение большего времени молитве, общению с Богом и празднованию. Но это не означает, что всю неделю абсолютно нельзя работать.
Все работающие люди ходят на работу и выполняют свои обязанности, и даже если вы не работаете, а находитесь дома, все равно уборка, приготовление пищи и стирка - это необходимые ежедневные обязанности, не выполнять которые нельзя.
Священники говорят, что не стоит так относиться к данному запрету. Вы в этот период действительно должны больше делать добрых дел, быть радостными, праздновать. Но после того, как вы помолились, после того, как сходили в храм, вы можете выполнять вашу обычную работу. Единственное условие - работа не должна быть изнуряющей и выматывать вас. Она должна приносить радость и удовольствие. Так, если у вас гибнет рассада, которую нужно срочно пересаживать - можете спокойно заниматься этим делом. так вы и рассаду не потеряете и не будете целыми днями переживать о том, что из-за праздника вы не моете что-то сделать.
Рекомендуется отложить ту работу, которую без проблем можно отложить на другие дни. Это касается тяжелой физической работы. Если какая то незначительная работа доставляет вам волнение и беспокойство - сделайте ее спокойно и продолжайте жить и радоваться каждому дню на Светлой седмице.