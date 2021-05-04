Особенности домов с мансардами

Мансардный этаж формируется скатами крыши. То есть его можно назвать чердаком. Но основное отличие в том, что мансарду оборудуют как жилую комнату. Заказать проект дома с мансардой можно здесь https://www.karkas-k.ru/project/.
Мансарда имеет ряд значимых отличий от классического этажа. Прежде жилое пространство значительно уменьшается за счет косых стен. Для того чтоб обустроить жилое помещение потребуется провести серьезные теплоизоляционные мероприятия. Это связано, что нужно будит исключить потерю тепла через крышу, которая намного тоньше в сравнении с традиционными перекрытиями, которые используются для обустройства традиционного этажа.
Плюсы и минусы мансардБлагодаря использованию чердачного пространства под мансарду удается увеличить жилую площадь дома. Это важно при проектировании частного дома, так как удается не занимать место на участке, где можно высалить дополнительно деревья или разбить клумбу.
Мансарда, практически, не увеличивает нагрузку на фундамент. Поэтому обустраивать более мощный фундамент для домов с мансардами не нужно. Это позволяет сэкономить стройматериалы. В любом здании со скатной крышей под кровлей имеется дополнительное пространство, поэтому его можно использовать для создания дополнительного жилого помещения.
Дома с мансардами отличаются привлекательным внешним видом. Они выглядят объёмно и стильно. Разное расположение скатов кровли позволяет спроектировать уникальные дома, которые становятся настоящим украшением поселков.
Среди минусов мансард следует отметить, что из-за наклона стен, которые сформированы скатами крыши, невозможно использовать обычную мебель, ее необходимо изготавливать на заказ. В другом случае вплотную поставить шкафы к стене не получится, что уменьшит полезное пространство помещения.
При отделке мансарды необходимо предусмотреть качественную тепло- и звукоизоляцию. Для этого используют современные материалы, которые могут отличаться высокой стоимостью. Но без их использования комфортность мансардного значительно снижается.
Особенности проектированияВ зависимости от площади, размеров и формы чердачного пространства можно обустроить одну или несколько мансардных комнат. Выделяют следующие виды мансард:
- Односкатные. Это, как правило, просторные помещения, которые имеют одну наклонную стену. Наиболее практичный угол наклона — 40°.
- Двускатные. Это распространенная конструкция при строительстве частных домов. Как правило, скаты располагаются симметрично под углом 45°.
- Ломаные. В этом случае скаты состоят из нескольких плоскостей, соединенных под разными углами. В этом случае образуется довольно большое пространство оригинальной формы.
- Четырёхскатные. В этом случае все скаты сходятся в одной точке. Это значит, что много полезного пространств теряется, то есть, мансарда данного вида может обустраиваться только в домах с большой площадью основания.
- Вальмовые. Данный тип мансард также формируется на базе четырехскатной крыши. Но в этом случае два ската треугольные, а два трапециевидные. Это позволяет увеличить полезную площадь чердачного помещения и его высоту.
В большинстве случаев, мансарда обустраивается на площадь всего чердачного пространства. Но при необходимости можно заказать планировку, предусматривающую использования части чердака. Такая небольшая комната, как правило, используется в качестве дополнительной спальни, рабочего кабинета или мастерской. Окна в мансардах находятся на потолке, который является частью крыши.