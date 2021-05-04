СМС рассылки для бизнеса
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04.05
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СМС рассылки для бизнеса

2:19:135/4/2021Фото: smsint.ru
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SMS-рассылка – возможность увеличения среднего чека  и привлечения новых клиентов.

смс рассылка
smsint.ru - сервис смс рассылок

Сегодня все чаще предприниматели используют услугу смс рассылок. К примеру, ее предлагает smsint.ru - сервис смс рассылок.  Интерес к этому способу информирования объясняется тем, что благодаря им можно привлечь быстро большое количество потенциальных клиентов.

В современном мире смс рассылки актуальны практически для всех предпринимателей, которые работают с конечными потребителями. Но чаще всего услугу заказывают  банковские учреждения, магазины, компании по доставке товаров, логистические и развлекательные компании.

С помощью смс рассылок удается быстро информировать клиентов и покупателей о скидках и новинках, о зачислении и снятии денежных средств, о поступление новых товаров, о перемещении посылок или писем, развлекательных мероприятиях.

СМС рассылки популярны для проведения рекламных акций. Они гарантируют, что  важная информация попадет к потенциальным клиентам. Главным плюсом  СМС рассылки является массовость. В короткое время сообщения поступают к большому количеству абонентов.

Современные технологии позволяют сегодня  отправлять не только смс, но и  mms –сообщения или голосовые сообщения. Услуга отличается доступной стоимостью. Кроме того важно, что можно отслеживать отправку сообщения, получать сведения о доставке или о прочтении.

Важно помнить о следующем:


  • Перед отправкой СМС-сообщений требуется получить согласие абонента на их получение.
  • Невозможно подключить новых клиентов, поскольку СМС-рассылка направлена на связь с уже существующими клиентами.

Эффективность СМС рассылок связана с тем, что по статистике  более 98% абонентов открывают сообщения сразу после получения. В то время как электронную почту могут просматривать не каждый день. Также, чтобы зайти в мессенджер требуется подключение к интернету.

Запустить SMS-рассылку можно очень быстро, используя услуги на специальных сервисах. Все, что нужно это придумать текст. Также быстро можно остановить рассылку СМС. Как правило, такая необходимость возникает в случаях, когда спрос превысил ожидания.

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смс-рассылки
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