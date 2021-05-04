СМС рассылки для бизнеса

Сегодня все чаще предприниматели используют услугу смс рассылок. К примеру, ее предлагает smsint.ru - сервис смс рассылок. Интерес к этому способу информирования объясняется тем, что благодаря им можно привлечь быстро большое количество потенциальных клиентов.
В современном мире смс рассылки актуальны практически для всех предпринимателей, которые работают с конечными потребителями. Но чаще всего услугу заказывают банковские учреждения, магазины, компании по доставке товаров, логистические и развлекательные компании.
С помощью смс рассылок удается быстро информировать клиентов и покупателей о скидках и новинках, о зачислении и снятии денежных средств, о поступление новых товаров, о перемещении посылок или писем, развлекательных мероприятиях.
СМС рассылки популярны для проведения рекламных акций. Они гарантируют, что важная информация попадет к потенциальным клиентам. Главным плюсом СМС рассылки является массовость. В короткое время сообщения поступают к большому количеству абонентов.
Современные технологии позволяют сегодня отправлять не только смс, но и mms –сообщения или голосовые сообщения. Услуга отличается доступной стоимостью. Кроме того важно, что можно отслеживать отправку сообщения, получать сведения о доставке или о прочтении.
Важно помнить о следующем:
- Перед отправкой СМС-сообщений требуется получить согласие абонента на их получение.
- Невозможно подключить новых клиентов, поскольку СМС-рассылка направлена на связь с уже существующими клиентами.
Эффективность СМС рассылок связана с тем, что по статистике более 98% абонентов открывают сообщения сразу после получения. В то время как электронную почту могут просматривать не каждый день. Также, чтобы зайти в мессенджер требуется подключение к интернету.
Запустить SMS-рассылку можно очень быстро, используя услуги на специальных сервисах. Все, что нужно это придумать текст. Также быстро можно остановить рассылку СМС. Как правило, такая необходимость возникает в случаях, когда спрос превысил ожидания.