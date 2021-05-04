Зеркальная дата 05.05.2021: Загадки нумерологии или кому стоит опасаться влияния судьбы

Зеркальные даты - особенные дни в которые можно привлечь удачу и благополучие в свой дом. Для того, чтобы это сделать следует придерживаться ряда особых правил и быть в меру острожными, чтобы не спугнуть фортуну. Но как это произвести, не навредив себе? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала нумеролог и хиромант Юлия Нахтигаль.
Что представляет собой дата 05.05.2021
- Число "пять" в картах таро под покровительством Иерофанта. Иерофант - это управление. Подразумевает собой какое-то приближающееся хорошее событие, но вот для брака карта эта означает распад или необдуманный союз, - сообщила нумеролог Юлия Нахтигаль.
Что можно, а что нельзя делать 05.05.2021
- Не рекомендую в этот день заключать брак. Число "пять" в нумерологии - неприятие ограничений, полное стремление к свободе и независимости. И если 5-го числа заключить брак, то он долго не просуществует. Также не рекомендую устраивать памятные мероприятия, вечеринки и праздновать новоселье, так как все мероприятия проведенные в этот день не принесут радости и чего-то хорошего,- высказалась нумеролог.
Влияние зеркальной даты на судьбу человека
- Особое влияние дата 05.05.2021 произведет на новорожденных, так как 2+0+2+1=5. Дата считается отражение зеркальных чисел, поэтому в это время могут быть трудности с родами. Они могут быть тянущимися и трудными. А вот дети будут очень свободолюбивыми, очень независимыми и большинство из них будут эгоистичными,- поведала "Курьер. Среда. Бердск" эксперт Юлия Нахтигаль.
Таким образом, следуя советам нумеролога вы сможете не только добиться успеха, но и получить благосклонность судьбы. Помните, что зеркальные даты - не приговор. Вселенная будет огораживать вас от чужого мнения и помогать вновь начатых делах.