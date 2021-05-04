Зеркальная дата 05.05.2021: Загадки нумерологии или кому стоит опасаться влияния судьбы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Зеркальная дата 05.05.2021: Загадки нумерологии или кому стоит опасаться влияния судьбы

3:32:585/4/2021,Алина БуроваФото: pixabay
0

Число "пять" подразумевают что-то хорошее, однако мероприятия проведенные в этот день не будут удачными. Кому стоит отменить свои планы?

К кому судьба будет благосклонна? - рассказала нумеролог

Зеркальные даты - особенные дни в которые можно привлечь удачу и благополучие в свой дом. Для того, чтобы это сделать следует придерживаться ряда особых правил и быть в меру острожными, чтобы не спугнуть фортуну. Но как это произвести, не навредив себе? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала нумеролог и хиромант Юлия Нахтигаль.

Что представляет собой дата 05.05.2021

- Число "пять" в картах таро под покровительством Иерофанта. Иерофант - это управление. Подразумевает собой какое-то приближающееся хорошее событие, но вот для брака карта эта означает распад или необдуманный союз, - сообщила нумеролог Юлия Нахтигаль.

Что можно, а что нельзя делать 05.05.2021

- Не рекомендую в этот день заключать брак. Число "пять" в нумерологии - неприятие ограничений, полное стремление к свободе и независимости. И если 5-го числа заключить брак, то он долго не просуществует. Также не рекомендую устраивать памятные мероприятия, вечеринки и праздновать новоселье, так как все мероприятия проведенные в этот день не принесут радости и чего-то хорошего,- высказалась нумеролог.

Влияние зеркальной даты на судьбу человека

- Особое влияние дата 05.05.2021 произведет на новорожденных, так как 2+0+2+1=5. Дата считается отражение зеркальных чисел, поэтому в это время могут быть трудности с родами. Они могут быть тянущимися и трудными. А вот дети будут очень свободолюбивыми, очень независимыми и большинство из них будут эгоистичными,- поведала "Курьер. Среда. Бердск" эксперт Юлия Нахтигаль.

Таким образом, следуя советам нумеролога вы сможете не только добиться успеха, но и получить благосклонность судьбы. Помните, что зеркальные даты - не приговор. Вселенная будет огораживать вас от чужого мнения и помогать вновь начатых делах.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
майзеркальная дата 05.05.2021влияние зеркальной даты 05.05.2021что делать 5 мая 2021чем нельзя заниматься в зеркальную дату
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в могущество дат?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных
    3:26:38 5/4/2021
    Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных
    Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности
    3:20:46 5/4/2021
    Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности
    Дату высадки на Луну назвал космонавт Роман Романенко. Через сколько лет?
    3:20:21 5/4/2021
    Дату высадки на Луну назвал космонавт Роман Романенко. Через сколько лет?
    На инструктора по йоге завели дело из-за праздника в честь индуистского божества Шивы
    3:11:27 5/4/2021
    На инструктора по йоге завели дело из-за праздника в честь индуистского божества Шивы
    Малыш в одних трусиках бродил по балкону, пока пьяный папа спал. Смотрите видео
    3:03:21 5/4/2021
    Малыш в одних трусиках бродил по балкону, пока пьяный папа спал. Смотрите видео
    Момент крушения моста в Мехико попал на видео. Погибли более 20 человек
    2:54:20 5/4/2021
    Момент крушения моста в Мехико попал на видео. Погибли более 20 человек
    БердскВ Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто
    2:39:37 5/4/2021
    В Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто
    Водитель скорой помощи сбил насмерть пешехода на «трассе смерти»
    2:38:49 5/4/2021
    Водитель скорой помощи сбил насмерть пешехода на «трассе смерти»
    Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
    2:20:44 5/4/2021
    Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
    Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе
    2:20:13 5/4/2021
    Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе
    Скрыть объявление