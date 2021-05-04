Момент крушения моста в Мехико попал на видео. Погибли более 20 человек
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Момент крушения моста в Мехико попал на видео. Погибли более 20 человек

2:54:205/4/2021Фото: telegram - tv360
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Инцидент случился вечером на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. Это произошло после столкновения автомобиля с опорой моста. Под обрушение попали несколько автомобилей, которые ехали по дороге под линией метро.

В Мехико рухнул мост


В Мексике 3 мая произошла трагедия: обрушился мост с проходившим по нему поездом. Инцидент попал на видео. Ролик момента трагедии опубликовал в Twitter опубликован diario24horas. Как сообщает Reuters, из-за обрушения моста погибли более 20 человек и около 70 пострадали. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Инцидент случился вечером на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. Это произошло после столкновения автомобиля с опорой моста. Под обрушение попали несколько автомобилей, которые ехали по дороге под линией метро. На месте происшествия работают медицинские специалисты и пожарные.


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мостобрушениемехико
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