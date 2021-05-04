Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных

3:26:385/4/2021Фото: pixabay.com
0

Примечательно, что только за последние сутки в больницы региона по причине ОРВИ обратились 470 сибиряков.

коронавирус
75 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Коронавирус в Бердске: Пришла ли третья волна вируса из-за майских праздников-2021 - данные на 4 мая

Коронавирус в Бердске: Пришла ли третья волна вируса из-за майских праздников-2021 - данные на 4 маяПЦР-тест на коронавирус: как делают и какие еще есть эффективные способы определить заражениеЕщё 1597 новости

На 4 мая найдено 75 инфицированных коронавирусом, сообщает оперативный штаб Новосибирской области. Таким образом общее количество инфицированных за все время пандемии достигло 41 401. Отмечается, что 37 870 сибиряков поправились и выписались из медицинских учреждений. А за последние сутки таких счастливчиков стало на 13 больше.

Ушли из жизни по болезни за сутки на 4 мая три пациента: женщины в возрасте 70 и 69 лет и мужчина в возрасте 76 лет. Всего в Новосибирской области коронавирус забрал жизни 1 768 человек.

Отмечается, что в инфекционные стационары региона с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 173 пациента, в том числе 8 детей.

Борьбу за жизнь в реанимации продолжают 44 новосибирца. На ИВЛ находятся 9 пациентов.

Примечательно, что только за последние сутки в больницы региона по причине ОРВИ обратились 470 жителей Новосибирской области.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте здоровы!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных
    3:26:38 5/4/2021
    Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных
    Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности
    3:20:46 5/4/2021
    Новолуние в мае 2021: дата, время и его волшебные особенности
    Дату высадки на Луну назвал космонавт Роман Романенко. Через сколько лет?
    3:20:21 5/4/2021
    Дату высадки на Луну назвал космонавт Роман Романенко. Через сколько лет?
    На инструктора по йоге завели дело из-за праздника в честь индуистского божества Шивы
    3:11:27 5/4/2021
    На инструктора по йоге завели дело из-за праздника в честь индуистского божества Шивы
    Малыш в одних трусиках бродил по балкону, пока пьяный папа спал. Смотрите видео
    3:03:21 5/4/2021
    Малыш в одних трусиках бродил по балкону, пока пьяный папа спал. Смотрите видео
    Момент крушения моста в Мехико попал на видео. Погибли более 20 человек
    2:54:20 5/4/2021
    Момент крушения моста в Мехико попал на видео. Погибли более 20 человек
    БердскВ Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто
    2:39:37 5/4/2021
    В Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто
    Водитель скорой помощи сбил насмерть пешехода на «трассе смерти»
    2:38:49 5/4/2021
    Водитель скорой помощи сбил насмерть пешехода на «трассе смерти»
    Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
    2:20:44 5/4/2021
    Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
    Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе
    2:20:13 5/4/2021
    Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе