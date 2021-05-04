Коронавирус в Новосибирской области за сутки на 4 мая: Самые свежие данные о зараженных

На 4 мая найдено 75 инфицированных коронавирусом, сообщает оперативный штаб Новосибирской области. Таким образом общее количество инфицированных за все время пандемии достигло 41 401. Отмечается, что 37 870 сибиряков поправились и выписались из медицинских учреждений. А за последние сутки таких счастливчиков стало на 13 больше.
Ушли из жизни по болезни за сутки на 4 мая три пациента: женщины в возрасте 70 и 69 лет и мужчина в возрасте 76 лет. Всего в Новосибирской области коронавирус забрал жизни 1 768 человек.
Отмечается, что в инфекционные стационары региона с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 173 пациента, в том числе 8 детей.
Борьбу за жизнь в реанимации продолжают 44 новосибирца. На ИВЛ находятся 9 пациентов.
Примечательно, что только за последние сутки в больницы региона по причине ОРВИ обратились 470 жителей Новосибирской области.