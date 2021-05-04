Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата

Один из самых важных праздников в православии является праздник Рождества Иоанна Предтечи. Этот день всегда имеет фиксированную дату и отмечается 7 июля.
Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, является очень важной фигурой в Библии и по статусу уступает лишь Богородице. Поэтому отмечается даже такое событие, как его рождение.
История праздникаИоанн Предтеча родился у очень возрастных родителей, поэтому он был еще маленьким, когда они умерли. Он много лет жил один в пустыне, предаваясь молитвам и живя очень и очень бедно. В 30 лет он получил знамение от Господа, что у него есть собственная миссия, поэтому он должен уйти их пустыни.
Он поселился недалеко от реки Иордань и долго время посвящал себя тому, что проповедовал людям о Боге. Поскольку он первым рассказывал людям о Боге, ему дали имя Иоанн Предтеча. Символично смывая грехи с людей, он омывал их водами реки Иордань. Там он и встретил Иисуса Христа, которого крестил купанием в Иордани. Так к нему присоединилось второе имя - Иоанн Креститель.
Как отмечают?Праздник всегда отмечается в Петров пост, но из-за важности праздника в этот день нет строгих ограничений в питании. В этот день разрешено есть рыбные блюда и горячие блюда с добавлением растительного масла.
В этот день обязательно проводится праздничная служба, побывать на которой желательно каждому православному человеку. Поминальные молитвы в этот день не читаются, а дома можно помолиться о покаянии.
Существует ограничение на тяжелый физический труд. Повседневные обязанности не запрещены.
В день Рождества Иоанна Предтечи в народе отмечается день Ивана Купалы. Они, вроде бы, перекликаются между собой и многие считают, что это один и тот же праздник, однако языческие ритуалы обливания в этот день противоречат церковным правилам и церковью праздник Ивана Купалы не признается.