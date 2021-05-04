Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата

5:20:485/4/2021Фото: Благовещенский кафедральный собор
0

Языческие ритуалы обливания на Ивана Купалу 7 июля противоречат церковным правилам и церковью праздник Ивана Купалы не признается. 

Иоанн Предтеча
Рождество Иоанна предтечи имеет фиксированную дату

Один из самых важных праздников в православии является праздник Рождества Иоанна Предтечи. Этот день всегда имеет фиксированную дату и отмечается 7 июля.

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, является очень важной фигурой в Библии и по статусу уступает лишь Богородице. Поэтому отмечается даже такое событие, как его рождение.

История праздника

Иоанн Предтеча родился у очень возрастных родителей, поэтому он был еще маленьким, когда они умерли. Он много лет жил один в пустыне, предаваясь молитвам и живя очень и очень бедно. В 30 лет он получил знамение от Господа, что у него есть собственная миссия, поэтому он должен уйти их пустыни.

Он поселился недалеко от реки Иордань и долго время посвящал себя тому, что проповедовал людям о Боге. Поскольку он первым рассказывал людям о Боге, ему дали имя Иоанн Предтеча. Символично смывая грехи с людей, он омывал их водами реки Иордань. Там он и встретил Иисуса Христа, которого крестил купанием в Иордани. Так к нему присоединилось второе имя - Иоанн Креститель.

Как отмечают?

Праздник всегда отмечается в Петров пост, но из-за важности праздника в этот день нет строгих ограничений в питании. В этот день разрешено есть рыбные блюда и горячие блюда с добавлением растительного масла.

В этот день обязательно проводится праздничная служба, побывать на которой желательно каждому православному человеку. Поминальные молитвы в этот день не читаются, а дома можно помолиться о покаянии.

Существует ограничение на тяжелый физический труд. Повседневные обязанности не запрещены.

В день Рождества Иоанна Предтечи в народе отмечается день Ивана Купалы. Они, вроде бы, перекликаются между собой и многие считают, что это один и тот же праздник, однако языческие ритуалы обливания в этот день противоречат церковным правилам и церковью праздник Ивана Купалы не признается.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
датапраздникиправославный праздникРождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие церковные праздники вы отмечаете всегда?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата
    5:20:48 5/4/2021
    Когда Рождество Иоанна Предтечи в 2021 году: точная дата
    БердскНе бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки
    5:15:32 5/4/2021
    Не бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки
    Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер на 76 году жизни
    5:04:42 5/4/2021
    Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер на 76 году жизни
    В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения
    5:01:31 5/4/2021
    В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения
    БердскПроклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска
    4:38:59 5/4/2021
    Проклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска
    Можно ли работать на Пасхальную неделю с 3 по 8 мая 2021? Если нет, то почему?
    4:20:09 5/4/2021
    Можно ли работать на Пасхальную неделю с 3 по 8 мая 2021? Если нет, то почему?
    Россиянка проснулась обнаженной и избитой в поле после корпоратива
    4:14:29 5/4/2021
    Россиянка проснулась обнаженной и избитой в поле после корпоратива
    Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021
    4:06:45 5/4/2021
    Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021
    БердскКак попасть в строй "Бессмертного полка" и пронести фото своего героя из Бердска, рассказываем
    3:45:59 5/4/2021
    Как попасть в строй "Бессмертного полка" и пронести фото своего героя из Бердска, рассказываем
    БердскЗеркальная дата 05.05.2021: Загадки нумерологии или кому стоит опасаться влияния судьбы
    3:32:58 5/4/2021
    Зеркальная дата 05.05.2021: Загадки нумерологии или кому стоит опасаться влияния судьбы