Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021

За сутки на 4 мая в России выявлено лишь 7 770 зараженных коронавирусом в 82 регионах. Сообщается, что это количество инфицированных самое минимальное с 26 сентября. За все время пандемии в стране зарегистрировано 4 839 514 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что суточный темп прироста заболевших коронавирусом в России составляет лишь 0,16%. 26 сентября в стране было выявлено 7 523 новых случаев заражения.
В мире по состоянию на 04.05.2021 зарегистрировано 153 204 330 подтверждённых случаев - прирост за сутки 691 705 случаев; 0,45%.