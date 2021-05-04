Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021
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Лишь 7 770 инфицированных коронавирусом выявили в Росси за сутки на 4 мая 2021

4:06:455/4/2021Фото: pixabay.com
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Это самое низкое число за последние полгода. В последний раз столь низкая цифра была отмечена 26 сентября 2020 года.

В России выявили минимальное с сентября число новых случаев COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За сутки на 4 мая в России выявлено лишь 7 770 зараженных коронавирусом в 82 регионах. Сообщается, что это количество инфицированных самое минимальное с 26 сентября. За все время пандемии в стране зарегистрировано 4 839 514 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что суточный темп прироста заболевших коронавирусом в России составляет лишь 0,16%. 26 сентября в стране было выявлено 7 523 новых случаев заражения.
В мире по состоянию на 04.05.2021 зарегистрировано 153 204 330 подтверждённых случаев - прирост за сутки 691 705 случаев; 0,45%.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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