В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения

С 10 мая в столице России ограничат движение на нескольких улицах. Как сообщают в правительстве Москвы, это необходимо сделать в рамках благоустройства. Схема движения изменится от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК). Под ограничения попадут следующие участки:
— улица Красная Пресня от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская Застава;
— площадь Краснопресненская Застава;
— Звенигородское шоссе от ТТК до площади Краснопресненская Застава;
— Волков переулок и Малая Грузинская улица в районе пересечения с улицей Красная Пресня, Пресненский переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;
— Большой Трехгорный переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;
— улица Трехгорный Вал от Красной Пресни до улицы Заморенова, улица Пресненский Вал в районе пересечения с улицей Красная Пресня;
— улица 1905 года в районе пересечения с улицей Красная Пресня, 2-я Черногрязская улица в районе пересечения со Звенигородским шоссе;
— в районе пересечения со Звенигородским шоссе следующие улицы: 2-я Звенигородская, улица Сергея Макеева, Красногвардейский бульвар, Стрельбищенский переулок, улица Подвойского, дом 26.
Также отмечается, что 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы изменится схема движения транспорта и режим работы метро. Москвичей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.