В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения
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В Москве перекроют улицы из-за Парада Победы и благоустройства дорог с 4 мая. Расписание ограничения движения

5:01:315/4/2021Фото: pixabay.com
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Схема движения изменится от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК). Под ограничения попадут следующие участки.

На нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение

С 10 мая в столице России ограничат движение на нескольких улицах. Как сообщают в правительстве Москвы, это необходимо сделать в рамках благоустройства. Схема движения изменится от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК). Под ограничения попадут следующие участки:

— улица Красная Пресня от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская Застава;

— площадь Краснопресненская Застава;

— Звенигородское шоссе от ТТК до площади Краснопресненская Застава;

— Волков переулок и Малая Грузинская улица в районе пересечения с улицей Красная Пресня, Пресненский переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;

— Большой Трехгорный переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;

— улица Трехгорный Вал от Красной Пресни до улицы Заморенова, улица Пресненский Вал в районе пересечения с улицей Красная Пресня;

— улица 1905 года в районе пересечения с улицей Красная Пресня, 2-я Черногрязская улица в районе пересечения со Звенигородским шоссе;

— в районе пересечения со Звенигородским шоссе следующие улицы: 2-я Звенигородская, улица Сергея Макеева, Красногвардейский бульвар, Стрельбищенский переулок, улица Подвойского, дом 26.

Также отмечается, что 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы изменится схема движения транспорта и режим работы метро. Москвичей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.


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