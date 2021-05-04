Проклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска
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Проклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска

4:38:595/4/2021Фото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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На место происшествия после первого провала приехал трактор, который разровнял дорогу и засыпал яму щебенкой. Предполагалось, что благодаря таким экстренным мерам автомобили больше не будут проваливаться под землю. Но что-то пошло не так.

Инцидент произошел с разницей в пару часов
Инцидент произошел с разницей в пару часов

Кажется, огромная яма на дороге у дома №14 по ул. Первомайской проклята. Во всяком случае такие мысли посещают водителей грузовых автомобилей, которые там застревают. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 4 мая в самом центре Бердска на этом же месте грузовая газель провалилась прямо на дороге. Как сообщали читатели "курьер. Среда. Бердск" и очевидцы происшествия, инцидент произошел у магазина "Четыре Лапы".

- Зимой что-то рыли и закопали. Сейчас просело, - отмечал очевидец инцидента.

Спустя некоторое время на место происшествия приехал трактор, который разровнял дорогу и засыпал яму щебенкой. Предполагалось, что благодаря таким экстренным мерам автомобили больше не будут проваливаться под землю. Но что-то пошло не так. Около 16.00 в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" прислали новое фото с того же самого места. На сей раз чертыхался водитель синего грузовичка. Он, как и его предшественник, провалился в яму. Впрочем, смотрите фото.

Автомобиль провалился

Машина увязал в щебенке

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грузовикпроклятая ямапровалился под землю
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Проклятое место не подвластное КБУ Бердска?

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