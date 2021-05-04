Проклятое место: Второй грузовичок за один день провалился под землю в том же месте на ул. Первомайской в центре Бердска

Кажется, огромная яма на дороге у дома №14 по ул. Первомайской проклята. Во всяком случае такие мысли посещают водителей грузовых автомобилей, которые там застревают. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 4 мая в самом центре Бердска на этом же месте грузовая газель провалилась прямо на дороге. Как сообщали читатели "курьер. Среда. Бердск" и очевидцы происшествия, инцидент произошел у магазина "Четыре Лапы".
- Зимой что-то рыли и закопали. Сейчас просело, - отмечал очевидец инцидента.
Спустя некоторое время на место происшествия приехал трактор, который разровнял дорогу и засыпал яму щебенкой. Предполагалось, что благодаря таким экстренным мерам автомобили больше не будут проваливаться под землю. Но что-то пошло не так. Около 16.00 в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" прислали новое фото с того же самого места. На сей раз чертыхался водитель синего грузовичка. Он, как и его предшественник, провалился в яму. Впрочем, смотрите фото.