Когда ждать самый мощный геоудар магнитной бури в мае 2021: точная дата
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Когда ждать самый мощный геоудар магнитной бури в мае 2021: точная дата

7:20:165/4/2021Фото: pixabay
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Такие колебания геомагнитного поля чаще всего вызывают спазмы мелких сосудов - капилляров, из-за чего органы начинают испытывать кислородное голодание, которое, в свою очередь, вызывает массу проблем со здоровьем.

солнце
Мощная магнитная буря накроет Землю в середине мая

Середина последнего весеннего месяца для метеозависимых россиян обещает стать настоящим испытанием на прочность. В период с 11 по 17 мая 2021 года начнется по-настоящему мощная магнитная буря с силой ударов до 6 баллов. В последнее время мощность бурь не превышала 5 баллов и достаточно много людей чувствовали себя очень плохо.

Независимо от возраста во время таких сильных бурь люди очень страдают от сильных головных болей, становятся частыми жалобы на ломоту во всем теле, боль и резь в глазах, боли в груди, высокое сердцебиение. Тошнота и ломота в суставах тоже часто вызывают беспокойство.

Такие колебания геомагнитного поля чаще всего вызывают спазмы мелких сосудов - капилляров, из-за чего органы начинают испытывать кислородное голодание, которое, в свою очередь, вызывает массу проблем со здоровьем.

Если вы часто во время бурь испытываете похожие симптомы, то вам стоит пройти полное обследование у врачей. Чаще всего могут помочь кардиолог и невропатолог.

Постоянно следите за давление и принимайте выписанные вам препараты.

Буря будет продолжительной, а это значит, что организму придется экономить силы, чтобы с ней справляться. Поэтому рекомендуется ограничить физические нагрузки, больше отдыхать, наладить режим дня, постараться лучше высыпаться. Прогулки на свежем воздухе благоприятно скажутся на состоянии организма.

Берегите себя!

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прогнозмагнитная бурярекомендацииметеозависимость
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