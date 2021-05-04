Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер на 76 году жизни
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Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер на 76 году жизни

5:04:425/4/2021Фото: Flickr
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Михаил Багдасаров является родоначальником многочисленных потомственных дрессировщиков тигров.

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Работать цирковым служащим Михаил начал с 16 лет с должности униформиста. Рядом с ним трудились знаменитые дрессировщики Маргарита Назарова и Константин Константиновский.

После десяти лет работы и обучения у Назаровой, Багдасаров стал работать самостоятельно. С 1973 года началась цирковая деятельность дрессировщика, который станет самым старшим представителем династии Багдасаровых.

За заслуги Михаил был удостоен звания Народного артиста России. Также ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.

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