Не бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки
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Не бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки

5:15:325/4/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Следующий этап обработки запланирован через 14 дней. Акарицидным веществом залили все: травянистый покров, кустарники, заросли, ветки деревьев до высоты 2 м.

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Кладбище и Парк Победы Бердска обработали от клеща. Обработку производила компания из Алтайского края ООО "Санитары города".

Как стало известно, опрыскивание бердских объектов производилось 2 мая.

- Парк победы дезинсекцировали в час ночи, когда на территории не было людей. На кладбище людей не было в восемь,- рассказали "Курьер. Среда. Бердск" санитары.

Следующий этап обработки от клеща на данных территориях запланирован через 14 дней, но ориентироваться специалисты будут по погоде.

Напомним, что изначально обработать аэрозолем территорию в 72 га предполагалась до 25 апреля. Акарицидное вещество распыляли пушкой-опрыскивателем, установленной на транспортном средстве. Такой способ считается высоко производительным - до 10 га в час. Обработали все: травянистый покров, кустарники, заросли, ветки деревьев до высоты 2 м. Администрация Бердска заплатила подрядчику 136 тыс. рублей.

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