Не бойтесь кладбища: Его и парк Победы Бердска обработали от клеща за 136 тыс. рублей из пушки

Кладбище и Парк Победы Бердска обработали от клеща. Обработку производила компания из Алтайского края ООО "Санитары города".
Как стало известно, опрыскивание бердских объектов производилось 2 мая.
- Парк победы дезинсекцировали в час ночи, когда на территории не было людей. На кладбище людей не было в восемь,- рассказали "Курьер. Среда. Бердск" санитары.
Следующий этап обработки от клеща на данных территориях запланирован через 14 дней, но ориентироваться специалисты будут по погоде.
Напомним, что изначально обработать аэрозолем территорию в 72 га предполагалась до 25 апреля. Акарицидное вещество распыляли пушкой-опрыскивателем, установленной на транспортном средстве. Такой способ считается высоко производительным - до 10 га в час. Обработали все: травянистый покров, кустарники, заросли, ветки деревьев до высоты 2 м. Администрация Бердска заплатила подрядчику 136 тыс. рублей.