После гибели человека в гостинице "Вечный зов" СК возбудил уголовное дело

Ночью 4 мая произошло возгорание в гостинице «Вечный зов», которая находится в юго-восточной части Москвы. В результате пожара погиб мужчина.
Площадь помещения, охваченного огнем, была около ста квадратных метров. В настоящее время возгорание потушено.
Известно, что на момент пожара в здании находилось не меньше трехсот человек. Спасшаяся студентка рассказала, что на втором этаже жили дети из лагеря.
Ранее сообщалось о том, что жертвами стали три человека. Как позже стало известно, их всех удалось реанимировать прибывшим службам спасения.
14 человек, пострадавших в данном пожаре направлены в медицинские учреждения, среди них 8 детей. По факту гибели человека Следственный комитет завел уголовное дело, пишет РЕН ТВ.
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