Арестован глава Центра зимних видов спорта Новосибирска Владимир Бочкарев
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Арестован глава Центра зимних видов спорта Новосибирска Владимир Бочкарев

9:28:505/4/2021Фото: © czvs.net. Владимир Бочкарёв
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Он 2 месяца проведет под стражей, в Центре проводятся обыски. Предыдущий директор получил срок за хищение бюджетных средств.

Владимир Бочкарев помещен в СИЗО до июня 2021 года

Владимир Бочкарев проведет в СИЗО 1 месяц 24 суток после того, как суд принял решение о заключении под стражу руководителя Центра зимних видов спорта Новосибирска. Информацию о деле Бочкарева силовики пока не раскрывают, известно, что в спортивном учреждении проводятся обыски.

Ранее, в 2017 году Директор Центра Константин Каширин был задержан вместе с Максимом Фишером — руководителем ООО «МаленГрупп». По версии следствия, при приобретении хоккейной коробки ими было совершено хищение денежных средств на 2,2 миллиона рублей из бюджета. Суд решил приговорить обоих к трем годам условного срока. После ареста и увольнения Каширина, на его должность встал Бочкарев.

В 2018 году в Новосибирске жители встали против передачи спортивного комплекса «Энергия» Центру зимних видов спорта. Родители детей, которые там занимались, рассказали о предвзятом отношении руководства Центра.

Власти встали на сторону жителей Новосибирска и отклонили предложение Федерации фигурного катания о передаче объекта, пишет Тайга.инфо.

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