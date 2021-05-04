Самые лучшие даты недели по лунному календарю на любое дело – начало и продолжение – с 3 мая по 10 мая 2021

3 Мая
День не очень подходит для начала нового дела- вы ничего не добьетесь и только зря потеряете время. Не стоит принуждать себя ник чему, отдыхайте насколько сможете. Не спешите принимать решений и не торопите событий. Особое внимание уделите своей нервной системе.
4 Мая
Опасный день. Он готовит массу конфликтов и споров. Постарайтесь их избегать. Не стоит озвучивать свои планы и рассказывать о достижениях. Ограничьте себя в покупках - поступления ожидаются не скоро. Предпочтите сегодня веселью общество умных людей. Их опыт вам обязательно пригодится в будущем.
5 Мая
Сегодня хорошо анализировать свои дела и планы, философствовать, размышлять. Излишняя активность не приведет к ожидаемым результатам. Избегайте ссор, суеты и конфликтных ситуаций.
6 Мая
Сегодня хорошо отправляться в поездки и путешествия. Если вы никуда не собирались - просто пойдите на прогулку. Могут случиться непредвиденные события. Сегодня хорошо раздавать долги - вы вскоре сможете пополнить ваши счета. Доверяйте внутреннему голосу - интуиция на высоте.
7 Мая
Сегодня будет очень сложно принимать выбор. Сам процесс будет отнимать у вас много сил, не говоря уже о правильности решений. Чтобы они были верными - учитывайте все нюансы. Сегодня хорошо вкладывать день в проекты или открывать накопительные счета.
8 Мая
Чтобы сегодня добиться успехов, желательно проявить максимум вашей целеустремленности. Нужно быть абсолютно невосприимчивыми к стрессовым ситуациям. Для построение планов день неподходящий. Остановитесь на том, что уже сделано и позвольте себе немного отдыха.
9 Мая
Все, что сегодня происходит вокруг вас, может оказаться искаженным вашим восприятием, поэтому не принимайте никаких решений вообще. Слушайте интуицию - она сегодня не ошибается. Занятия спортом сегодня крайне неуместны.
10 Мая
Сегодня день прощения. Следует отпустить все обиды и самим попросить прощения у тех, кого вы ранее обидели. Завтра начинается новолуние и вам необходимо настроить свою энергетику на новый лад. Новые планы оставьте на 11 мая - сегодня день неподходящий. Нужно замереть и ничего не начинать. Делайте добро.