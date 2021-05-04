Обгоревший труп мужчины обнаружили после пожара в бытовке в Искитиме
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04.05
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Обгоревший труп мужчины обнаружили после пожара в бытовке в Искитиме

7:26:345/4/2021Фото: Flickr
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Вагончик находился в одном из пунктов приема металла. Прокуратура проводит проверку по факту гибели человека на пожаре.

В сгоревшем строительном вагончике нашли тело мужчины

3 мая в Искитиме на пожаре погиб мужчина. Ночью загорелся строительный вагончик в пункте приема металла.

Сорок минут прошло с момента вызова пожарных до полной ликвидации огня. На вызов приехали 8 сотрудников пожарной части на двух единицах техники.

После тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Вагончик изнутри выгорел практически полностью.

Искитимская межрайонная прокуратура проводит проверку, в результате которой будет вынесено процессуальное решение. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в случае установления криминала будет возбуждено уголовное дело. В противном случае произошедшее признают несчастным случаем.

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