Обгоревший труп мужчины обнаружили после пожара в бытовке в Искитиме

3 мая в Искитиме на пожаре погиб мужчина. Ночью загорелся строительный вагончик в пункте приема металла.
Сорок минут прошло с момента вызова пожарных до полной ликвидации огня. На вызов приехали 8 сотрудников пожарной части на двух единицах техники.
После тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Вагончик изнутри выгорел практически полностью.
Искитимская межрайонная прокуратура проводит проверку, в результате которой будет вынесено процессуальное решение. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в случае установления криминала будет возбуждено уголовное дело. В противном случае произошедшее признают несчастным случаем.