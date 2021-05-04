"Вы мне неприятны": Скандал устроила вице-мэр и запретила журналистам снимать встречу с жителями. Смотрите видео
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"Вы мне неприятны": Скандал устроила вице-мэр и запретила журналистам снимать встречу с жителями. Смотрите видео

6:42:185/4/2021
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После скандала жители города стали требовать ее отставки и возбуждения уголовного дела. 

Вице-мэр Брянска Марина Холина

Заместитель мэра Брянска Марина Холина позвонила в полицию, когда увидела журналистов на встрече с горожанами. В результате главреда «Брянского ворчуна» Александра Чернова вызвали для дачи объяснений.

Чиновница встречалась с жителями улицы Горького, которую хотят освободить от деревьев ради парковки для Арбитражного суда Брянской области. На встречу пришли журналисты. Холина, заявила, что встреча в центре города является закрытой и потребовала прекратить съемку.

"Запрещаю себя фотографировать как личность! А вы, господин Чернов, мне неприятны! И вообще, отойдите от меня на 2 метра! - провозгласила высокопоставленная чиновница.

Местные жители полагают, что власти хотели "по-тихому сделать приятное арбитражу". Изменения предполагают не только вырубку деревьев, но и появление на ней 200-метровой парковки для посетителей суда.

Как сообщает "Брянский ворчун", в августе 2020 года, когда Холина стала заместителем мэра Брянска, она указала в своей декларации о доходах и имуществе апартаменты в Болгарии.

Между тем, у главы Брянска Александра Богомаза свой взгляд на произошедшее.

"Есть такой Чернов, который говорит, что все в Брянске плохо. Там идет расширение дороги. Спилили два дерева. А как их не спилить, может, сделать по воздуху через космос? Одно дело, когда это объективно, это да, а тут просто из пальца высасывают", - прокомментировал градоначальник изданию "Подъем". - Холина отвечает за строительство, человек на своём месте, работает, при ней сдаются ледовые дворцы, бассейны, дворец единоборств, школы и детские сады. Это не интересно. А если написать, что чиновник не дала ему снимать, вот это сенсация. Да пусть снимают! Как Холина может запретить? Я, губернатор, не могу им запретить".

Как сообщают брянские СМИ, Холина не просто запретила съемку, но и потребовала от журналистов удалить уже имеющиеся снимки. После скандала жители города стали требовать ее отставки и возбуждения уголовного дела.

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