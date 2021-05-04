Тело погибшей туристки из Новосибирска нашли в реке на Алтае: Сплав оказался трагическим
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Тело погибшей туристки из Новосибирска нашли в реке на Алтае: Сплав оказался трагическим

10:53:315/4/2021Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
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Стало известно, что группа не зарегистрировалась в местном подразделении МЧС перед тем как выйти на реку. СК начал проверку.

Для туристки из Новосибирской области сплав по реке Алтая стал последним в ее жизни

2 мая 2021 года группа туристов из Новосибирской области сплавлялась по реке Песчаная на Алтае.

Во время сплава один из катамаранов, на котором находилось 11 человек, опрокинулся в воду. 47-летняя женщина из числа находившихся на данном судне не справилась с течением и утонула.

Стало известно, что группа не зарегистрировалась в местном подразделении МЧС перед тем как выйти на реку. Туристическая группа базировалась в Смоленском районе. Трагедия произошла у поселка Красная горка.

Спасатели в этот же день обнаружили тело погибшей туристки. Для ее поисков были задействованы 35 спасателей и 13 единиц техники.

Следователи СК устанавливают обстоятельства трагедии и по результатам проведенной проверки вынесут процессуальное решение, сообщила Людмила Рязанцева — старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

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сплавгорная рекагибель туристки
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