Тело погибшей туристки из Новосибирска нашли в реке на Алтае: Сплав оказался трагическим

2 мая 2021 года группа туристов из Новосибирской области сплавлялась по реке Песчаная на Алтае.
Во время сплава один из катамаранов, на котором находилось 11 человек, опрокинулся в воду. 47-летняя женщина из числа находившихся на данном судне не справилась с течением и утонула.
Стало известно, что группа не зарегистрировалась в местном подразделении МЧС перед тем как выйти на реку. Туристическая группа базировалась в Смоленском районе. Трагедия произошла у поселка Красная горка.
Спасатели в этот же день обнаружили тело погибшей туристки. Для ее поисков были задействованы 35 спасателей и 13 единиц техники.
Следователи СК устанавливают обстоятельства трагедии и по результатам проведенной проверки вынесут процессуальное решение, сообщила Людмила Рязанцева — старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.