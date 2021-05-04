Лунный календарь высадки в теплицы и открытый грунт в мае 2021
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Лунный календарь высадки в теплицы и открытый грунт в мае 2021

11:20:135/4/2021Фото: pixabay
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Подробно по дням рассказываем, что сеять в грунт и садить в теплицу в мае 2021 года.

цветок, тыква, рассада, огурцы,
Май - самое лучшее время для посадки большинства культур

1 и 2 мая - высаживаем помидоры, перцы, баклажаны и огурцы в теплицы.

2-5 мая - неблагоприятное время для посадок.

5-7 мая - высаживаем помидоры, перцы, баклажаны, огурцы в теплицы или парники. Кабачки, тыквы и патиссоны в открытый грунт.

7-9 мая - пасынкование томатов.

10 мая - картофель, редис, свекла, морковь, петрушка, сельдерей, редька, дайкон, лук-репку, чеснок, высаживаем томаты и огурцы в теплицы или под пленку.

11-13 мая - неблагоприятные дни.

13-15 мая - фасоль, пересадка земляники.

15-17 мая - капуста, томаты, физалис, перцы, баклажаны. Капуста в грунт, кукуруза, ремонтантная клубника в грунт.

17-19 мая - горох, лук на перо.

22, 23, 24 мая - горох, фасоль, бобы, чечевица. Перец, томаты, баклажаны - в теплицу. Огурцы и капуста - в грунт.

25 и 26 мая - неблагоприятные дни.

27 мая - редис, редька, репа, чеснок, картофель.

28, 29 мая - сельдерей, картофель, редис. В теплицу - томаты, огурцы, перцы, баклажаны.

30, 31  мая - неблагоприятные дни.

Источник: abc2home

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