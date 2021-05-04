Лунный календарь высадки в теплицы и открытый грунт в мае 2021

1 и 2 мая - высаживаем помидоры, перцы, баклажаны и огурцы в теплицы.
2-5 мая - неблагоприятное время для посадок.
5-7 мая - высаживаем помидоры, перцы, баклажаны, огурцы в теплицы или парники. Кабачки, тыквы и патиссоны в открытый грунт.
7-9 мая - пасынкование томатов.
10 мая - картофель, редис, свекла, морковь, петрушка, сельдерей, редька, дайкон, лук-репку, чеснок, высаживаем томаты и огурцы в теплицы или под пленку.
11-13 мая - неблагоприятные дни.
13-15 мая - фасоль, пересадка земляники.
15-17 мая - капуста, томаты, физалис, перцы, баклажаны. Капуста в грунт, кукуруза, ремонтантная клубника в грунт.
17-19 мая - горох, лук на перо.
22, 23, 24 мая - горох, фасоль, бобы, чечевица. Перец, томаты, баклажаны - в теплицу. Огурцы и капуста - в грунт.
25 и 26 мая - неблагоприятные дни.
27 мая - редис, редька, репа, чеснок, картофель.
28, 29 мая - сельдерей, картофель, редис. В теплицу - томаты, огурцы, перцы, баклажаны.
30, 31 мая - неблагоприятные дни.
Источник: abc2home