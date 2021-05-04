Бульдозерист забивал до смерти больше часа пожилого сторожа на стройке у ТЦ "Гигант" В Новосибирске
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Бульдозерист забивал до смерти больше часа пожилого сторожа на стройке у ТЦ "Гигант" В Новосибирске

7:13:455/4/2021Фото: СКР
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На просьбу потерпевшего дать ему попить воды, обвиняемый подал банку с краской, которой тот облил свое лицо. Молодой человек записал это на камеру своего мобильного телефона видео с оскорблениями.

Бульдозерист забил до смерти пожилого сторожа на стройке

В Советском районе Новосибирска местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщила 4 мая старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По ее словам, завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего новосибирца, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

12 февраля 2021 года в больнице скончался 56-летний мужчина, госпитализированный тремя днями ранее со стройки возле ТРЦ «Гигант» в Академгородке.

Как выяснило следствие, причиной смерти стала обширная открытая черепно-мозговая травма. В ходе следствия были обнаружены и изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. По ним установлена личность подозреваемого и обстоятельства получения погибшим телесных повреждений, повлекших его смерть. После этого и было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на 9 февраля 2021 на стройке пили сторож и 32-летний водитель мини-погрузчика BobCat. Вдруг возник конфликт: молодой бульдозерист обвинил собутыльника в краже личных вещей – кошелька и документов.

-Посчитав, что сторож его обокрал, молодой человек нанес пожилому сторожу не менее 60 ударов по голове, туловищу и конечностям. Избиение продолжалось более одного часа, в течение этого времени обвиняемый наносил множественные удары потерпевшему, отходил от него, оставляя лежать на холодном снегу, затем возвращался и продолжал наносить удары, требуя от оппонента вернуть его имущество. После продолжительного избиения на улице, молодой человек оттащил сторожа в вагончик-бытовку, где продолжил избивать последнего. На просьбу потерпевшего дать ему попить воды, обвиняемый подал банку с краской, из-за чего потерпевший, не ориентирующийся в окружающей обстановке, облил свое лицо краской, а молодой человек, в это время записал на камеру своего мобильного телефона видео, на котором высмеивал поступок потерпевшего, оскорбляя его, - рассказала подробности Кулешова.

Спецсотряд СОБР задержал подозреваемого, следствие провело обыск в его доме, провело несколько судебных экспертиз.  В качестве доказательства использовали и содержимое его мобильного телефона.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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