«Эко-парк» хотят разбить жители Бердска возле школы №11: Этот проект лидирует в народном голосовании
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«Эко-парк» хотят разбить жители Бердска возле школы №11: Этот проект лидирует в народном голосовании

7:53:235/4/2021Фото: Правительство Новосибирской области
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У школы появятся зоны различной активности для взрослых и детей, лавки, беседки, сцена. Также по проекту будут возведены спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

Территория 11 школы может стать "Эко-парком"

На 4 мая в голосовании по проектам благоустройства общественных пространств в Новосибирской области приняли участие больше 18 тысяч жителей региона. Как рассказали в министерстве ЖКХ, лидером является пространство около школы №11 Бердска, которое более всего требует благоустройства по мнению местных жителей. За преображение этой территории проголосовали 3 317 бердчан.

Самым популярным среди горожан проектом для данной территории считается «Эко-парк», по которому у школы появятся зоны различной активности для взрослых и детей, лавки, беседки, сцена, на которой предполагаются выступления во время массовых праздников. Также по проекту будут возведены спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

На втором месте находятся территории города Куйбышева. Тут лидирует проект сквера «Рябинушка», который обогнал два варианта: сквер «Городской сад» и сквер «Загородный».

Голосование по программе "Городская среда" проходит до 30 мая и только жители решают, какая именно территория будет благоустроена и по какому проекту.

Для того, чтобы отдать свой голос, нужно позвонить по телефону или зайти на портал Госуслуг.

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жителинациональный проектблагоустройство территорий
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