Накажут ли дачников за одуванчики на участках, разъяснили в Госдуме
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Накажут ли дачников за одуванчики на участках, разъяснили в Госдуме

8:42:395/4/2021Фото: Pixabay
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Сельхозпроизводители будут нести ответственность за то, что на их землях вместо урожая растут сорняки.

За сорняки на огороде штрафовать никого не будут

Глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев пояснил, что принятый ранее документ о наказании за выросшие на землях сорняки не имеет отношения к садоводам и дачникам.

После того, как появилась информация о штрафах за одуванчики и борщевик на участке, владельцы огородов обеспокоились, что именно их затронут негативные последствия принятия данного решения. Теперь стало ясно, что вопрос об использовании земель будут решать по отношению к сельхозпроизводителям.

Принятие нового решения комитета по природным ресурсам поможет упорядочить использование земель в целевом назначении. Сельхозтоваропроизводители будут нести ответственность за то, что на их землях вместо урожая растут сорняки.

«Никаких санкций не нужно боятся и ожидать. Никаких оснований для этого просто нет», — цитируют председателя комитета на сайте Государственной Думы.

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землядачанаказаниесорняки
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