Накажут ли дачников за одуванчики на участках, разъяснили в Госдуме

Глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев пояснил, что принятый ранее документ о наказании за выросшие на землях сорняки не имеет отношения к садоводам и дачникам.
После того, как появилась информация о штрафах за одуванчики и борщевик на участке, владельцы огородов обеспокоились, что именно их затронут негативные последствия принятия данного решения. Теперь стало ясно, что вопрос об использовании земель будут решать по отношению к сельхозпроизводителям.
Принятие нового решения комитета по природным ресурсам поможет упорядочить использование земель в целевом назначении. Сельхозтоваропроизводители будут нести ответственность за то, что на их землях вместо урожая растут сорняки.
«Никаких санкций не нужно боятся и ожидать. Никаких оснований для этого просто нет», — цитируют председателя комитета на сайте Государственной Думы.