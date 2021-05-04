Турция ужесточает локдаун: Запретят покупки - только по списку

С 7 мая в Турции ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса. С этого дня продавать разрешат только вещей и продуктов первой необходимости. В список входят продукты питания, средства гигиены и корма для животных. Таким образом турецкие власти хотят устранить возможность массового скопления людей.
«С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — сказано в документе, который приводит РИА Новости.
Запретили продажу алкоголя, электроники, игрушек, канцелярских принадлежностей, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды, садовых принадлежностей и другого.
Локдаун объявили в Турции 29 апреля. И действует он 17 мая. В стране закрыты все организации. Выезжать из населенного пункта жители могут только с разрешения властей. По всей стране введен комендантский час.
Как сообщал "Курьер. Среда Бердск", Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Турцию, где ситуация с коронавирусом остается очень напряженной.