Даже в майские праздники продолжают строить ледовую арену в Новосибирске: Губернатору доложили о текущих работах
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Даже в майские праздники продолжают строить ледовую арену в Новосибирске: Губернатору доложили о текущих работах

9:01:525/4/2021Фото: Nso.ru
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Сейчас ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Идет подготовка к остеклению фасадов.

Губернатор Андрей Травников во вторник провел выездное рабочее совещание на стройплощадке многофункциональной ледовой арены

Строители новой ледовой арены в Новосибирске не снижают темпы работ в период майских праздников, сообщили 4 мая в пресс-службе правительства Новосибирской области. К витражному остеклению фасадов нового ледового дворца спорта строители планируют приступить уже в июне.

Губернатор Андрей Травников во вторник провел выездное рабочее совещание на стройплощадке многофункциональной ледовой арены.

Напомним, что ранее по поручению региональных властей был скорректирован график работ на объекте – чтобы компенсировать отставания, которые возникли в прошлом пандемийном году. Сегодня темпы выросли, а работы на объекте одновременно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлический ферм перекрытия.

Как доложил Губернатору директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк, одновременно ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Идет подготовка к остеклению фасадов. В частности, проведена 3D-съемка всего объекта, геодезисты выносят точки анкерных креплений, в дальнейшем подрядчик по опорным точкам сможет приступить к остеклению.

Графиком предусмотрено завершение работ по закрытию теплового контура не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит в зимний период 2021-2022 выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам. В соответствии с контрактом завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируют уже в августе 2022 года. В новом ледовом дворце спорта пройдут игры Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023.

В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идёт строительство не только многофункциональной ледовой арены, но и новой станции метро «Спортивная» возле неё, пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров (в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Для справки

Строительство ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м. предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Также планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

В проекте особое внимание уделено вопросам безопасности и антитеррористической защиты. Обеспечен периметр безопасности, досмотровое оборудование для зрителей и транспорта.

С учетом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 миллиардов рублей – строительство ЛДС.

В конце осени 2019 года были забурены первые сваи в основание Многофункциональной ледовой арены и произведены их испытания, подтвердившие безопасность принятых проектных решений.

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