Голый 57-летний извращенец напугал 11-летнюю девочку в городском парке

57-летний житель Кош-Агачского района стал фигурантом уголовного дела по факту сексуального насилия.
В Горно-Алтайске, в парке культуры и отдыха «Радужный» 1 мая было много отдыхающих. Около пяти часов вечера 11-летняя девочка, находившаяся в парке, увидела обнажившегося перед ней мужчину.
Ребенок испугался и попросил помощи у подростков, которые находились недалеко. Парни сняли мужчину на видео с помощью мобильного телефона, после чего обратились к сотрудникам правоохранительных органов.
Злоумышленника сразу задержали, сообщили в управлении СК РФ по республике Алтай. Обвиняемого заключили под стражу.