Голый 57-летний извращенец напугал 11-летнюю девочку в городском парке
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Голый 57-летний извращенец напугал 11-летнюю девочку в городском парке

10:11:505/4/2021Фото: Pixabay
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Он обнажился перед ребенком. Благодаря сделанной очевидцами видеозаписи, эксгибиционист ответит перед судом.

В Горно-Алтайске будут судить извращенца, раздевшегося перед ребенком

57-летний житель Кош-Агачского района стал фигурантом уголовного дела по факту сексуального насилия.

В Горно-Алтайске, в парке культуры и отдыха «Радужный» 1 мая было много отдыхающих. Около пяти часов вечера 11-летняя девочка, находившаяся в парке, увидела обнажившегося перед ней мужчину.

Ребенок испугался и попросил помощи у подростков, которые находились недалеко. Парни сняли мужчину на видео с помощью мобильного телефона, после чего обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Злоумышленника сразу задержали, сообщили в управлении СК РФ по республике Алтай. Обвиняемого заключили под стражу.

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ребенокголый мужчинасексуальное расстройство
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