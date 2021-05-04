Число бедных опасно увеличилось в России: Обнищал средний класс
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Число бедных опасно увеличилось в России: Обнищал средний класс

11:09:155/4/2021
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Падение доходов среднего класса чревато тем, что Россия не сможет добиться нужных темпов экономического роста. А значит, государство должно поддерживать не только «самых слабых», считает эксперт.

Ректор ВШЭ заявил об опасном увеличении числа бедных россиян

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов завил об опасности для экономики России резкое обнищание среднего класса в коронавирусный кризис.

«Значительная доля населения, "выпавшая" в период пандемии из среднего класса, попала не в "просто средний класс", а в бедность. А любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать. Переход представителей среднего класса в категорию бедных взрывоопасен с точки зрения политики», — цитирует Кузьминова РБК.

По его словам, падение доходов среднего класса чревато тем, что Россия не сможет добиться нужных темпов экономического роста. А значит, государство должно поддерживать не только «самых слабых» - безработных и семьи с детьми. Что сейчас делается по поручению президента Владимира Путина.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее признавал наличие бедных россиян, но не считал ситуацию критичной. По его мнению, шаги, которые предпринимает правительство, направлены на снижение числа бедных.

По официальным данным, в России насчитывается 17,8 млн человек, живущих на грани бедности - их доходы не превышают размер прожиточного минимума. Вместе с тем миллиардер Олег Дерипаска, полагает, что реальное число бедных россиян в разы больше - около 80 млн, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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