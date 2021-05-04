Число бедных опасно увеличилось в России: Обнищал средний класс

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов завил об опасности для экономики России резкое обнищание среднего класса в коронавирусный кризис.
«Значительная доля населения, "выпавшая" в период пандемии из среднего класса, попала не в "просто средний класс", а в бедность. А любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать. Переход представителей среднего класса в категорию бедных взрывоопасен с точки зрения политики», — цитирует Кузьминова РБК.
По его словам, падение доходов среднего класса чревато тем, что Россия не сможет добиться нужных темпов экономического роста. А значит, государство должно поддерживать не только «самых слабых» - безработных и семьи с детьми. Что сейчас делается по поручению президента Владимира Путина.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее признавал наличие бедных россиян, но не считал ситуацию критичной. По его мнению, шаги, которые предпринимает правительство, направлены на снижение числа бедных.
По официальным данным, в России насчитывается 17,8 млн человек, живущих на грани бедности - их доходы не превышают размер прожиточного минимума. Вместе с тем миллиардер Олег Дерипаска, полагает, что реальное число бедных россиян в разы больше - около 80 млн, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".