Какой вид рака самый опасный? Отвечает врач

По оценке Минздрава, в 2020 году в стране проживает 3,7 млн человек, у которых выявлены онкологические заболевания. Это больше, чем 2019 году на 100 тыс. человек. О том, какой рак самый опасный и мерах профилактики - в нашем материале.
Рак - это общее названия большого числа злокачественных опухолей, которые возникают из-за бесконтрольного роста и деления клеток. О таком заболевании знали еще во времена египетских фараонов, а самое древнее новообразование обнаружено у миксины, живший 350 млн лет назад. Сейчас, благодаря научным знаниям, рак можно вылечить, однако некоторые его виды наиболее опасны для человека и их сложно распознать на ранних стадиях.
- Самым опасным принято считать рак кожи. Этот вид рака очень быстро распространяется по организму, это происходит практически молниеносно, если не начать своевременную диагностику и лечение. Другой опасный вид - это рак дыхательных путей. Его очень сложно диагностировать на ранних стадиях, он также поначалу не приносит человеку никакого дискомфорта. Когда пациент уже обращается за помощью, например, у него появляется болезненность, как правило, это происходит на последних стадиях рака, - рассказал “Курьер. Среда. Бердск” врач Владислав Павленков.
К раку кожи относится меланома, базально-клеточная карцинома и сквамозно-клеточная карцинома. По словам профессора Льва Демидова, заболеваемость раком кожи в России растет каждый год - сейчас из 100 тыс. человек рак кожи выявляют в 7 случаях, хотя раньше, примерно 10 лет назад, их было 4. Это связано с тем, что люди стали чаще бывать на море, загорать и получать солнечные ожоги, что провоцирует развитие болезни. Меланома начинается с видоизменения родинок на коже, после чего рак быстро прогрессирует и распространяется почти во все органы.
Принято считать, что в группе риска оказываются те, кто:
подвергаются сильному ультрафиолетовому излучению (на солнце или в солярии);
имеют в анамнезе солнечные ожоги;
имеют родственников, страдавших этим видом рака;
имеют невусы - родимые пятна;
имеют много (более 50) родинок на коже;
страдают от ксеродермы и т.д.
В целях профилактики рака кожи на солнце необходимо всегда использовать солнцезащитный крем с защитным фактором более 30 (SPF30 и более). Его нужно обновлять каждые 1-2 часа. Согласно некоторым данным, даже единичный загар в солярии увеличивает риск развития меланомы в несколько раз, поэтому от такой процедуры лучше отказаться. Также необходимо регулярно проверяться у онколога, особенно тем у кого много родинок и есть предрасположенность к такому виду рака.
К дыхательной системе относятся легкие, бронхи, гортань и трахея. Чаще всего у людей возникает рак легкого (60%), причем по статистике, больше всего от заболевания страдают мужчины. Также встречаются рак горла, трахем, гортани. К раку дыхательных путей могут приводить курение, в том числе пассивное, загрязнение окружающей среды, хронические заболевания, работа с химикатами, вирус папилломы человека и так далее. Считается, что слабый иммунитет повышает вероятность развития такого рака. В целях профилактики следует отказаться от курения, употребления алкоголя, повысить уровень физической активности, наладить питание, следить за иммунитетом и т.д. Также нужно регулярно проходить диагностику у врача.
Кроме меланомы и рака дыхательных путей, для человека опасна онкология поджелудочной железы - она имеет коэффициент летальности равный 39. За раком поджелудочной следуют рак печени, пищевода. Меньше всего смертельных исходов от рака груди, матки, губы, щитовидной железы. Чаще всего у россиян встречаются рак груди и рак кожи.