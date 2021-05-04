Растение, подавляющее коронавирус, открыли учёные

Группа исследователей, в которую входит профессор биологии Политехнического института Вустера Памела Уэзерс, обнаружила, что экстракты листьев растения Artemisia annua, лекарственного растения, также известного как сладкая полынь, подавляют репликацию вируса SARS-CoV-2 и двух из них, последние варианты.
Команда, в которую вошли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Вашингтонского университета в Сиэтле, также обнаружила, что экстракты растения были более эффективны против вируса, когда уровни ключевого терапевтического соединения в растении, артемизинина, были низкими. Результаты in vitro привели исследователей к предположению, что одно или несколько соединений в Artemisia annua или A. annua, которые еще не были идентифицированы, могут указывать на безопасное и дешевое терапевтическое лечение SARS-CoV-2, вируса, ответственного за вирус. для пандемии COVID-19, пишет https://medicalxpress.com/
Работа описана в статье, опубликованной в Journal of Ethnopharmacology .
«Artemisia annua была тщательно изучена, и более 2000 лет ее безопасно использовали в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, связанных с лихорадкой», - сказал Уэзерс. «A. annua может дать ключ к разгадке новых безопасных и рентабельных низкомолекулярных методов лечения или даже использоваться в качестве противовирусного нутрицевтика».
Исследователи замочили высушенные листья A. annua, полученные с четырех континентов, в горячей воде и протестировали растворы против SARS-CoV-2 и двух вариантов, происходящих из Великобритании и Южной Африки. Некоторым образцам листьев было 12 лет, но они все еще были эффективны против вируса. Исследователи также протестировали против вирусов только артемизинин, но экстракты растений оказались более сильнодействующими. Артемизинин - это соединение, которое естественным образом вырабатывается растением, но обычно его экстрагируют, химически модифицируют и разрабатывают в сочетании с другими лекарствами для лечения малярии.
Результаты показали, что экстракты A. annua не блокируют проникновение вируса в клетки, но влияют на способность вируса к репликации, тем самым убивая его. Кроме того, антирепликационная активность, по-видимому, не связана с артемизинином или флавоноидами, которые являются естественными веществами в растениях .
Уэзерс давно изучает различные сорта полыни, которые выращивают по всему миру. Недавно она была соавтором статей, посвященных антималярийным свойствам артемизинина и влиянию экстрактов A. annua и артемизинина на малярийных паразитов. Она также участвует в исследовании WPI по выявлению соединений в A. annua, которые могут быть эффективными против бактерий, вызывающих туберкулез.
Уэзерс сказал, что необходима дополнительная работа для определения соединения или комбинации соединений в A. annua, ответственных за ингибирование репликации вируса .
«Эти результаты дополняют данные других лабораторий по всему миру о том, что это растение содержит соединения, которые могут помочь пациентам, инфицированным COVID-19», - сказал Уэзерс. «Мы также знаем, что растение содержит соединения, которые подавляют воспаление и образование рубцовидных тканей, известных как фиброз, которые также влияют на пациентов с COVID-19. Вместе эти характеристики указывают на растение, которое требует гораздо большего изучения».