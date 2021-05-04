NASA: обнаружены круговые звездные системы - планета TOI 1338 b вращается вокруг двух звезд
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NASA: обнаружены круговые звездные системы - планета TOI 1338 b вращается вокруг двух звезд

11:37:175/4/2021Фото: Центра космических полетов Годдарда
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Новая планета имеет вид примерно в 6,9 раз больше Земли или между размерами Нептуна и Сатурна. Она находится в системе на расстоянии 1300 световых лет в созвездии Живописца.

Планета, получившая название TOI 1338 b, имеет вид примерно в 6,9 раз больше Земли или между размерами Нептуна и Сатурна

Да пребудет с тобой Четвертый!

Когда в 1977 году был выпущен первый фильм «Звездные войны», в нем была изображена уже ставшая культовой двухсолнцевая планета Татуин. В то время астрономы действительно не знали, существуют ли такие солнечные системы. Действительно, первая внесолнечная планета не была обнаружена до начала 1990-х годов. И первая реальная околумбинарная планета была обнаружена в 2005 году, и это была планета размером с Юпитер, вращающаяся вокруг системы, состоящей из звезды, похожей на Солнце, и коричневого карлика, пишет NASA.

Перенесемся на несколько десятилетий вперед, и исследователи, работающие с данными транзитного спутника исследования экзопланет (TESS), обнаружили первую окружную планету миссии, мир, вращающийся вокруг двух звезд, как показано на этом снимке, сделанном в январе 2020 года. Планета, получившая название TOI 1338 b, имеет вид примерно в 6,9 раз больше Земли или между размерами Нептуна и Сатурна. Она находится в системе на расстоянии 1300 световых лет в созвездии Живописца.

Звезды в системе образуют затмевающую двойную систему, которая возникает, когда звездные спутники вращаются друг вокруг друга в нашей плоскости обзора. Один примерно на 10% массивнее нашего Солнца, а другой холоднее, тусклее и составляет всего одну треть от массы Солнца. Транзиты TOI 1338 b нерегулярны, от 93 до 95 дней, и различаются по глубине и продолжительности из-за орбитального движения его звезд. TESS видит только транзиты, пересекающие большую звезду - транзиты меньшей звезды слишком слабые, чтобы их можно было обнаружить. Его орбита стабильна как минимум в ближайшие 10 миллионов лет. Однако угол орбиты к нам меняется настолько, что транзит планеты прекратится после ноября 2023 года и возобновится через восемь лет.

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круговые звездные системыпланета TOI 1338 b
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