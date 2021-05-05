Картинки на День акушерки 5 мая и сердечные поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Картинки на День акушерки 5 мая и сердечные поздравления

11:20:305/5/2021Фото: fresh-cards
0

Международный день акушерки отмечают во всем мире самые добрые медики 5 мая.

День акушерки

Акушеркой быть — это призвание,
Помогать родиться и родить,
И слышать крик, и первое дыхание!
Такое счастье — людям жизнь дарить!

Пускай работа будет в наслаждение,
Желаю радости, добра вам и удачи,
Ведь в жизни вашей каждое рождение —
Это огромнейшее чудо, не иначе!

День акушерки

Что может быть чудесней в этой жизни?
Лишь появление ребеночка на свет.
Несешь ты эту миссию по жизни,
С ребеночком встречаешь ты рассвет.

Поистине профессия святая.
Любой семье приносит радость в дом.
Хотя и кажется, работа непростая,
Для многих стал родным родильный дом.

Желаю счастья, дорогая, столько,
Сколько детишек приняла на руки ты.
Хочу я пожелать тебе тихонько:
Пускай исполнятся заветные мечты!

День акушерки

Чтоб собрать все похвалы,
Мало этажерки.
Отмечаем чудный день —
Праздник акушерки.

Пусть оплачен будет труд
Твой всегда достойно,
А в семье царит уют
И всегда спокойно.

***

Поздравляем акушерок,
И спасибо, говорим,
Вас за труд и за заботу
От души благодарим.

С вашим днем, вас поздравляем,
Будьте счастливы всегда,
У вас славная работа
Без которой никуда.

***

Сегодня акушерки праздник
Справляют самый важный свой,
Помочь родится человеку
Доверено ведь им судьбой.

Вас, феи, нынче поздравляю.
Спасибо, низкий вам поклон.
Вы ангелы в халатах белых,
Вы — самый сильный батальон.

Желаю счастья вам, здоровья,
Встречать малышек, малышей,
Пусть каждый день вам радость дарит,
Пусть жить вам будет веселей.

День акушерки

С Днем акушерки поздравляю!
Твой труд так важен для людей,
Ведь им рождаться помогаешь,
Наш мир все время делая светлей.

Желаю я тебе большого счастья,
Заботой окружала чтоб семья,
Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,
Чтоб удавались сразу все дела.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткимеждународный день акушерки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    12-летний подросток заманил в лес и изнасиловал девочку на глазах троих школьников
    11:19:18 5/5/2021
    12-летний подросток заманил в лес и изнасиловал девочку на глазах троих школьников
    БердскВ Бердске умер экс-директор АТИ Дмитрий Алексеев. Играл в футбол с детьми и упал
    11:02:13 5/5/2021
    В Бердске умер экс-директор АТИ Дмитрий Алексеев. Играл в футбол с детьми и упал
    БердскСтарушку весом более 100 кг донесли до скорой помощи спасатели Бердска
    10:51:27 5/5/2021
    Старушку весом более 100 кг донесли до скорой помощи спасатели Бердска
    Мотоциклист влетел в Toyota Premio в центре Новосибирска. Момент аварии попал на видео
    10:46:42 5/5/2021
    Мотоциклист влетел в Toyota Premio в центре Новосибирска. Момент аварии попал на видео
    Гороскоп на 5 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    10:20:46 5/5/2021
    Гороскоп на 5 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    БердскАномальная жара надвигается на Бердск и Новосибирск: Назван день с адским пеклом в мае 2021
    10:12:35 5/5/2021
    Аномальная жара надвигается на Бердск и Новосибирск: Назван день с адским пеклом в мае 2021
    Сибирячка заколола любимого мужа из-за приставания к коллеге
    9:48:19 5/5/2021
    Сибирячка заколола любимого мужа из-за приставания к коллеге
    Календарь дачника на 5 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:09 5/5/2021
    Календарь дачника на 5 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Месть за насилие над детьми: Мужчина поджег церковь с педофилом-священником
    9:08:40 5/5/2021
    Месть за насилие над детьми: Мужчина поджег церковь с педофилом-священником
    Поздравления на День шифровальщика 5 мая для самой загадочной профессии
    9:01:18 5/5/2021
    Поздравления на День шифровальщика 5 мая для самой загадочной профессии