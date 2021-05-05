Картинки на День акушерки 5 мая и сердечные поздравления

Акушеркой быть — это призвание,
Помогать родиться и родить,
И слышать крик, и первое дыхание!
Такое счастье — людям жизнь дарить!
Пускай работа будет в наслаждение,
Желаю радости, добра вам и удачи,
Ведь в жизни вашей каждое рождение —
Это огромнейшее чудо, не иначе!
Что может быть чудесней в этой жизни?
Лишь появление ребеночка на свет.
Несешь ты эту миссию по жизни,
С ребеночком встречаешь ты рассвет.
Поистине профессия святая.
Любой семье приносит радость в дом.
Хотя и кажется, работа непростая,
Для многих стал родным родильный дом.
Желаю счастья, дорогая, столько,
Сколько детишек приняла на руки ты.
Хочу я пожелать тебе тихонько:
Пускай исполнятся заветные мечты!
Чтоб собрать все похвалы,
Мало этажерки.
Отмечаем чудный день —
Праздник акушерки.
Пусть оплачен будет труд
Твой всегда достойно,
А в семье царит уют
И всегда спокойно.
***
Поздравляем акушерок,
И спасибо, говорим,
Вас за труд и за заботу
От души благодарим.
С вашим днем, вас поздравляем,
Будьте счастливы всегда,
У вас славная работа
Без которой никуда.
***
Сегодня акушерки праздник
Справляют самый важный свой,
Помочь родится человеку
Доверено ведь им судьбой.
Вас, феи, нынче поздравляю.
Спасибо, низкий вам поклон.
Вы ангелы в халатах белых,
Вы — самый сильный батальон.
Желаю счастья вам, здоровья,
Встречать малышек, малышей,
Пусть каждый день вам радость дарит,
Пусть жить вам будет веселей.
С Днем акушерки поздравляю!
Твой труд так важен для людей,
Ведь им рождаться помогаешь,
Наш мир все время делая светлей.
Желаю я тебе большого счастья,
Заботой окружала чтоб семья,
Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,
Чтоб удавались сразу все дела.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru