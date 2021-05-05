Поздравления на День шифровальщика 5 мая для самой загадочной профессии
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Поздравления на День шифровальщика 5 мая для самой загадочной профессии

9:01:185/5/2021
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5 мая отмечают свой профессиональный праздник все шифровальщики.

День шифровальщика

Закрыть информацию от поврежденья
И шифр наложить на нее по канонам –
Вот ваша работа, и мало веселья –
Ведь нужно всегда проследить за законом,
За тем, как шифровка прошла – и обратно,
Как техника трудится, все ли окей.
Вот вам поздравок, он очень занятный,
Давайте прочтем же его поскорей.

***

Они шлифуют день за днем,
И пот бежит по спинам.
И каждый здесь из них герой,
Хоть не всегда и видно.

Они красивы и стройны,
Вот только нету силы.
В глазах Алмазах их видны
Прекрасные картины.

Им поздравок сегодня мой,
Наверное, наивный.
Желаю им семьи большой,
Всегда быть им любимым.

***

День шифровальщика сегодня,
Примите вы наш поздравок,
Желаем радости, веселья,
Большой любви хмельной глоток.

Конечно крепкого здоровья,
Мы в этот день хотим желать,
И очень, очень много текста,
В работе вашей шифровать.

***

Шифры, кодировка —
Для всех так это сложно,
Для Вас, как шахматистам —
Сделать рокировку.

Не охранник и не постовой,
Ваш профиль — безопасность тоже,
Не смогут данные воры узнать,
Ведь Вы стоите настороже.

***

Ты с криптографиею издавна на «Ты»,
О шифрах знаешь все не понаслышке,
В шифровках много тайной красоты,
Имеешь в этом фирменную фишку.

Ты первоклассный спец и ты — кумир,
Работаешь с отдачей, напряженно,
Ты в своем деле точно ювелир,
Трудолюбивый и непревзойденный!

Пусть в этот день, и завтра, и всегда
С тобою будут радость и удача,
Пусть будет острым ум, рука тверда,
И по плечу все сложные задачи!

***

Закодировали знатно
Каждый шифр и каждый слог.
Чтобы все, что написали
Разгадать никто не смог.
Вам желаем откровений
И в работе, и в судьбе.
Чтобы не было сомнений,
Шли всегда к большой мечте.
Радостных удач, событий,
Замечательных открытий.

***

Шифровальщик, коды знаешь,
Можешь все расшифровать.
Что потом и не узнают,
Как все это разгадать!

С днем твоим! Добра желаю.
Пусть в работе ждет успех.
Радость в дом придет большая.
Станешь ты везучей всех!

Источник: pozdravok.ru

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