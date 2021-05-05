С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая

9:20:435/5/2021Фото: otkritki2
0

6 мая православная церковь празднует день иконы Иверской Божией Матери

День Иверской иконы Божией Матери

С праздником вас поздравляю и сказать сейчас хочу,
Вы молитву прочитайте, попросив другим удачи.
Ведь молитва сильна очень, и сегодня праздник ведь
Иверская Богоматерь будет вас всегда беречь.
Приложитесь вы к иконе и зажгите свечи
Благоденствие в ваш дом придет в этот вечер.
Не желайте вы другим ничего плохого,
Счастья лучше попросите для всего живого!

День Иверской иконы Божией Матери

Богородица иконописца однажды благословила,
И тот отобразил ее лик святой нам на века,
Икона та, несет огромную Божью силу,
И способна творить настоящие чудеса!
Сегодня приклони колени перед Божьей матерью,
И проси у нее исцеления тела и очищение души!
Пусть поможет он человеку верующему щедро,
И исполнит добродетельные, светлые мечты!

День Иверской иконы Божией Матери

Иверской Матери Божьей сила велика,
От сильнейших недугов порой исцеляет она,
Сегодня ты свечку ей поставь всенепременно,
Чтоб было здоровье твое крепким, отменным!
Я с праздничком поздравлю вас от души,
Пусть будут деяния ваши праведны и велики,
И пусть не встретится вам серьезных преград,
Пусть каждый из вас своей жизни будет рад!

День Иверской иконы Божией Матери

С иконой этой пришла к нам благодать,
И мне так хочется в праздник этот тебе желать:
Сердечного счастья, со всех сторон добра,
Чтоб в Бога вера всегда в твоем сердечке жила.
Пусть принесет тебе молитва вдохновения,
Выдержки, удачи и прекрасного настроения,
Вы от всей души у Матери Божьей просить старайтесь,
И ее великой силой всецело исцеляйтесь.

День Иверской иконы Божией Матери

Праздник Иконы Божьей Великой Матери,
Принимай от меня сердечные поздравления,
Пожелаю я тебе благостей и великого счастья,
И чтоб всегда приподнятым было настроение.
Пусть Бог тебе всегда в жизни помогает,
А молитва сердечная от грехов сберегает,
Пусть полон будет дом твой нежности и любви,
Пусть будет красивой дорога твоей судьбы!

Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень Иверской иконы Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
    9:20:43 5/5/2021
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
    Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
    9:05:39 5/5/2021
    Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
    "Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
    8:51:32 5/5/2021
    "Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
    Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
    8:24:05 5/5/2021
    Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
    Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому
    8:20:59 5/5/2021
    Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому
    Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна
    8:06:44 5/5/2021
    Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна
    Ставки по вкладам выросли в российских банках
    7:50:55 5/5/2021
    Ставки по вкладам выросли в российских банках
    Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России
    7:21:53 5/5/2021
    Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России
    6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят
    7:20:56 5/5/2021
    6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят
    300 000 зараженных коронавирусом выявили за сутки, антирекорд по смертности на 5 мая поставила Индия
    7:02:29 5/5/2021
    300 000 зараженных коронавирусом выявили за сутки, антирекорд по смертности на 5 мая поставила Индия