С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая

С праздником вас поздравляю и сказать сейчас хочу,
Вы молитву прочитайте, попросив другим удачи.
Ведь молитва сильна очень, и сегодня праздник ведь
Иверская Богоматерь будет вас всегда беречь.
Приложитесь вы к иконе и зажгите свечи
Благоденствие в ваш дом придет в этот вечер.
Не желайте вы другим ничего плохого,
Счастья лучше попросите для всего живого!
Богородица иконописца однажды благословила,
И тот отобразил ее лик святой нам на века,
Икона та, несет огромную Божью силу,
И способна творить настоящие чудеса!
Сегодня приклони колени перед Божьей матерью,
И проси у нее исцеления тела и очищение души!
Пусть поможет он человеку верующему щедро,
И исполнит добродетельные, светлые мечты!
Иверской Матери Божьей сила велика,
От сильнейших недугов порой исцеляет она,
Сегодня ты свечку ей поставь всенепременно,
Чтоб было здоровье твое крепким, отменным!
Я с праздничком поздравлю вас от души,
Пусть будут деяния ваши праведны и велики,
И пусть не встретится вам серьезных преград,
Пусть каждый из вас своей жизни будет рад!
С иконой этой пришла к нам благодать,
И мне так хочется в праздник этот тебе желать:
Сердечного счастья, со всех сторон добра,
Чтоб в Бога вера всегда в твоем сердечке жила.
Пусть принесет тебе молитва вдохновения,
Выдержки, удачи и прекрасного настроения,
Вы от всей души у Матери Божьей просить старайтесь,
И ее великой силой всецело исцеляйтесь.
Праздник Иконы Божьей Великой Матери,
Принимай от меня сердечные поздравления,
Пожелаю я тебе благостей и великого счастья,
И чтоб всегда приподнятым было настроение.
Пусть Бог тебе всегда в жизни помогает,
А молитва сердечная от грехов сберегает,
Пусть полон будет дом твой нежности и любви,
Пусть будет красивой дорога твоей судьбы!
Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru