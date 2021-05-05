7 мая – День Президентского полка: как попасть служить в Кремль
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7 мая – День Президентского полка: как попасть служить в Кремль

1:00:285/5/2021,Мария РодченковаФото: vk.com/polkprezident
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Кремлевский полк занимается охраной важных государственных деятелей, самого Кремля, принимает участие в военных ритуалах, таких как служба у Вечного огня рядом с Кремлевской стеной или почетный караул.

7 мая – День Президентского полка

7 мая считается днем Президентского полка, который занимается охраной Кремля и участием в различных военных церемониях. Об истории этой воинской части и о том, как в нее попасть служить - в нашем материале.

Кремлевский полк занимается охраной важных государственных деятелей, самого Кремля, принимает участие в военных ритуалах, таких как служба у Вечного огня рядом с Кремлевской стеной или почетный караул. Военная часть подчиняется Верховному главнокомандующему России - Владимиру Путину. Полк имеет длинную историю. Впервые он появился в далеком 1936 году, когда из одного из полков сделали Полк Особого назначения, который позже стал именоваться “Кремлевским”.

Во время Великой Отечественной войны Президентский полк должен был оборонять и охранять Кремль от врагов, например, авиации. Солдаты на нем дежурили круглосуточно. В 42-43 годах некоторых снайперы полка были отправлены на фронт, где сумели обезвредить около 1200 вражеских солдат. После войны многих “кремлевцев” наградили медалями и орденами. После этого полк не раз переименовывался и реорганизовывался. Последние преобразования произошли в 1993 году по указу Ельцина.

О буднях военнослужащих известно не так уж и много, однако они соблюдают строгое расписание - все встают ровно в 06:30 утра. После этого идет обязательная зарядка, затем военнослужащие умываются, заправляют кровати и завтракают. Отбой по расписанию в 22:30. При этом в день у членов Президентского полка есть время для личных нужд, отдыха, просмотра телевизора или чтения книги. Тасс отмечал, что военнослужащим разрешено иметь сотовые, но выхода в интернет в них нет, также запрещена видеосъемка. Диета молодых людей здоровая и сбалансированная, составленная профессионалами. Иногда служащие могут взять отгул, но только после четырех месяцев службы. Сама казарма находится недалеко от Кремля. Караулы также могут быть разными. Например, внутренний или почетный. По заявлению одного из служивших в этом полку, подготовка обуви делается в семь этапов и может занять целый день.

Отбор военнослужащих в полк Президента довольно жесткий, потому что они становятся “лицом” и визитной карточкой Кремля. Таких молодых людей отбирают военкоматы, причем отбор состоит из нескольких этапов - проверяют не только здоровье будущего военнослужащего, но и его семью. Они не должны иметь иностранное гражданство и судимости, также родственники не должны проживать за территорией Российской Федерации. Отмечается, что зачастую в Президентский полк берут не москвичей, а граждан из других субъектов России, например, с Кубани, Курской области и т.д.

К военнослужащим Кремлевского полка есть ряд требований:
они должны быть ростом не ниже 175 сантиметров и не выше 190 сантиметров;
на теле не должно быть татуировок;
обязательна грамотная русская речь;
не должно быть речевых дефектов;
высокий уровень здоровья;
высокая физическая подготовка;
наличие среднего образования (полного);
хорошие зрение и слух;
отсутствие лишнего веса.

Служить в Президентский полк не возьмут тех, кто родом из неблагополучных семей, стоял на учете в полиции, в психоневрологическом диспансере и т.д. Призывают молодых людей на 12 месяцев службы, как и других призывников. В целом, чтобы попасть служить в Кремль, необходимо соответствовать этим параметрам и пройти строгий отбор в военкомате.

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