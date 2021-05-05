Погода на 5 мая в Бердске: почему сегодня нужно обязательно высаживать лук на огороде
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Погода на 5 мая в Бердске: почему сегодня нужно обязательно высаживать лук на огороде

6:00:295/5/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Атмосферные явления: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м\с, днем местами порывы до 14 м\с

Какой будет погода сегодня, 5 мая, в Бердске и Новосибирске?
Идет третий день Светлой пасхальной недели. А в народе отмечают 5 мая – День Луки. Святой Лука – покровитель живописцев, врачей и садоводов.

По сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», прогноз погоды на 5 мая 2021, среду:
Ночью +2...+4
Днем +17...+19oC
Атмосферные явления: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м\с, днем местами порывы до 14 м\с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 05, 06 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловеротны. Озоновый слой выше нормы.
6 мая 2021 года - +23...+25oC
7 мая - +18...+20oC

Приметы от народа на день Луки
Издавна повелось, что 5 мая на Руси высаживали лук, ведь снег уже сошел, и он самый первый овощ, которому мороз не страшен.
Девушки водят хороводы.
И ведьмы тоже.
И если девушка мечтает забеременеть, то ей нужно отыскать в лесу хоровод нечистой силы, раздеться и встать к ним в круг.

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