Пересаживаем томаты в теплицу и открытый грунт в мае 2021: удачные дни по лунному календарю и как подготовить рассаду
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Пересаживаем томаты в теплицу и открытый грунт в мае 2021: удачные дни по лунному календарю и как подготовить рассаду

3:00:495/5/2021,Тамара  РазумнаяФото: Pixabay
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Ко времени высадки в теплицу или грунт саженцы должны достигать высоты 25-30 см, толщины стебля – 7 мм. Наличие цветочной завязи и 6-8 настоящих листьев – показатель отличного качества рассады. Хорошо, если с момента пикировки саженцев прошло 20-25 суток.

Кроме лунного календаря, следует учитывать и климатические особенности нашего региона

Если при высадке рассады томатов в теплицу и грунт, вы решили следовать лунному календарю, не забывайте, что важно учитывать, как фазы луны, так и нахождение её в том или ином зодиакальном знаке. Самые плодородные зодиаки - рак, рыбы, телец и скорпион.

В мае 2021 года высаживать томаты в теплицу следует: 2, 5, 7, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 28 и 29 мая.

Для высадки рассады в грунт благоприятны: 7, 15, 17, 22 и 25 мая.

Неблагоприятные майские дни – 3, 4, 11, 12, 26, 30 и 31 мая.

Кроме лунного календаря, следует учитывать и климатические особенности нашего региона. Если высадка рассады в грунт в Центральной части России возможна уже в середине мая, в Сибири её лучше перенести на конец месяца или первую декаду июня, когда земля прогреется до 12-14 °С. А температура воздуха ночью не станет опускаться ниже 10 °С.

В июне посадками лучше заняться 2, 3, 6, 7, 8, 12-17. Неплодородные дни – 9, 10, 11, 24 июня.

Ко времени высадки в теплицу или грунт саженцы должны достигать высоты 25-30 см, толщины стебля – 7 мм. Наличие цветочной завязи и 6-8 настоящих листьев – показатель отличного качества рассады. Хорошо, если с момента пикировки саженцев прошло 20-25 суток.

При подготовке теплицы следует


  • заменить верхний слой почвы новым, если на зиму вы не выносили тепличный грунт на улицу. Поскольку в земле отлично размножаются болезнетворные бактерии.
  • За неделю до высадки томатов грунт следует пролить раствором марганцовки или фундазола.
  • Все поверхности теплицы обрабатываются раствором хозяйственного мыла.
  • Шпагат для подвязки томатов лучше менять ежегодно, но, если вы хотите использовать старый, прокипятите его в мыльном растворе.

За неделю до пересадки саженцы необходимо обработать раствором борной кислоты (1г на 1л воды) и удалить все желтые и семидольные листья. А за сутки до пересадки опрыскать раствором Ритамида для профилактики грибковых заболеваний.

Высадка в открытый грунт – стресс для растения. Чтобы «сгладить» его, саженцы постепенно закаливают, вынося на застеклённый балкон или открытый воздух. Время закаливания постепенно увеличивают с 2 до 10 часов. Разумеется, при этом важно следить за температурой и не заморозить растения.

Для высадки рассады в грунт лучше выбрать пасмурный день или вечер, чтобы томаты акклиматизировались на новом месте.

Если в качестве укрывного материала вы используете спанбонд, не забывайте, что раз в сутки рассаду следует проветривать. У обрезанных пластиковых бутылок, которые используют сегодня многие дачники, следует отвинтить крышку.

Для мульчирования почвы под томаты подойдёт прелая солома или опилки, но ни в коем случае не навоз или торф.

Томаты отлично приживаются на месте, где раньше росли свёкла, морковь, капуста, кабачки, зелень. А вот перцы, баклажаны и картофель выбирают из почвы все ценные элементы, поэтому сажать помидоры на их место не стоит.

Отличными соседями по грядке для томатов станут чеснок, морковь, базилик и петрушка и бархатцы.

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