Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 мая 2021 в России и мире

• Светлая среда
• Всемирный день гигиены рук (World Hand Hygiene Day)
• Всемирный день общения
• День водолаза
• Международный день принцесс (International Princess Day)
• Международный день акушерки (International Midwives Day)
• День советской печати
• Всемирный день математики (World Math Day)
• Международный день борьбы за права инвалидов
• Хокку-день
• День Европы (Europe Day in the Council of Europe)
• День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
• День кубанской журналистики
• День создания криптографической службы РФ (День шифровальщика)
• Всемирный день лёгочной гипертензии (World Pulmonary Hypertension Day)
• Собор Синайских преподобных
• День большого сэндвича (National Hoagie Day) - США
• День «В школу на велосипеде» (Bike To School Day) - США
• День благодарности переводчику (National Interpreter Appreciation Day) - США
• День школьной медсестры (National School Nurse Day) - США
• День детей (Кодомо-но хи) - Япония
• День пожилых людей (Senior Citizen`s Day) - Палау
• День «Обнимите сарай и сделайте селфи» (Hug a Shed and Take a Selfie Day) - США
• День астронавта (National Astronaut Day) - США
• Детский день (Орини Наль) - Южная Корея
• День устрицы (Oyster Day) - США
• «Пятый день мая» (Cinco de Mayo) - Мексика
• День «Замолчи от стыда» (National Silence the Shame Day) - США
• День квалифицированных профессий (National Skilled Trades Day) - США
• День великого американского ворчуна (Great American Grump Out) - США
• День карикатуриста (National Cartoonists Day) - США
• День ногтей (Nail Day) - Великобритания
• День печати - Беларусь
• День борьбы с насилием и расизмом - Австрия
• День посадки деревьев - Доминикана
• День чипотле (National Totally Chipotle Day) - США
• День специалиста по охране труда (Occupation Safety and Health Professional Day) - США
• День скрининга тревожных расстройств (National Anxiety Disorders Screening Day) - США
• «Месть пятого» (Revenge of the Fifth) - США
• День коронации - Таиланд
• День энчилада (National Enchilada Day) - США
• День культуры португалоязычных стран (Dia da Cultura Lusofona) - Португалия, Маврикий, Ангола, Бразилия, Мозамбик
• День Конституции - Кыргызстан
• День освобождения (Bevrijdingsdag) - Дания, Нидерланды
• День майского восстания чешского народа - Чехия
• День мучеников - Албания
• День патриотов - Эфиопия
• День прибытия индийцев (Indian Arrival Day) - Гайана
• Именины у Виталия, Всеволода, Гавриила, Климента, Феодора, Дмитрия
• Лукин день (Ведьмины хороводы)
Важные события
1581 в городе Остроге выходит календарь Ивана Федорова
1742 в Москве были восстановлены после пожара Красные ворота
1764 в Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нём училище для мещанских девушек (Смольный институт) — первое в России женское воспитательно–образовательное учреждение
1821 на острове Св. Елены умер Наполеон. По одной из версий – отравлен мышьяком
1842 гроб с телом Михаила Юрьевича Лермонтова перевезён из Пятигорска в Тарханы в семейный склеп Арсеньевых
1849 Фёдор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка петрашевцев по доносу провокатора Антонелли арестован и заключён в Петропавловскую крепость
1925 в «Комсомольской правде» напечатано первое в этой газете стихотворение В. Маяковского «Четырёхэтажная халтура»
1926 в связи с Днём печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, ставший традиционным
1927 на Волховской ГЭС прошёл пуск первого советского генератора
1929 первый полет цельнометаллического трехдвигательного пассажирского самолета АНТ–9
1958 философ и богослов Павел Флоренский реабилитирован постановлением Московского городского суда
1975 с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сошли первые 300–сильные тракторы К–701
1990 учреждена Социал–демократическая партия Российской Федерации
2003 в Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову. На одноимённой площади на территории Государственного университета была установлена 3–метровую бронзовая скульптура работы Левона Лазарева.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend