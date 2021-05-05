Какой сегодня церковный праздник 5 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 5 маяПасхальная седмица
Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца
Апостола Варфоломея (Нафанаила), апсстолов от 70-ти Луки и Климента
Преподобного Виталия Александрийского
Народные праздники
Светлая среда
Идет третий день Светлой седмицы
Нельзя тяжело физически трудиться, можно выполнять обязательные ежедневные дела.
Запрещается посещать кладбища, горевать, плакать. Для поминания родственников отведена Радоница, которая в 2021 году приходится на 11 мая.
Нельзя ругаться, распускать сплетни, чтобы не впустить «грязь» в свою жизнь.
Приметы 5 мая
- Гроза в этот день – будет богатый урожай.
- Если вечером западная часть неба чиста, то наутро дождя не будет.
- Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки.
- Небо в «барашках» – к скорому дождю.
- Вдали видна дымка – к вёдру.
- Вылетают хрущи – клюет жерех.
- Если сегодня ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.
- Кукушка закуковала – морозы прекратятся.
- Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить. В полдень прояснится – сев средний будет, к вечеру – поздний.
- Ранняя луна сулит ранние морозы, и посеять лук нужно ранний, дабы урожай вовремя собрать; луна на ущерб идет – лучше не торопиться с севом.
- В этот день высаживают лук на грядки.
- В мае три похолодания. Первое – когда зацветает абрикос, втрое – черемуха и особенно бывает холодно (заморозки), когда дуб развернется.
- Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести.
Источник: my-calend