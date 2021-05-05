Месть за насилие над детьми: Мужчина поджег церковь с педофилом-священником
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Месть за насилие над детьми: Мужчина поджег церковь с педофилом-священником

9:08:405/5/2021Фото: пресс-служба МВД по Республике Бурятия
0

Полиция задержала жителя бурятского села по подозрению в умышленном поджоге храма. До этого там работал дьякон, которого обвиняют в сексуальном насилии над детьми.

Мужчина разбил стекло, залез в храм и совершил поджог

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД «Хоринский» задержали жителя бурятского села Тэгдэ по подозрению в умышленном поджоге храма Христа Спасителя. До этого 27-летнего поджигателя уже судили за по ст. 228 УК (незаконное приобретение, хранение наркотиков), рассказали в пресс-службе управления ведомства республики.

- В результате пожара частично обгорел амвон <возвышение для произнесения проповедей>. Ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Мотивы противоправного деяния устанавливаются, — говорится в сообщении.

По словам мужчины, 2 мая он гулял и употреблял алкогольные напитки, ночью пошел в храм, взяв с собой солярку. Подозреваемый разбил стекло, залез в церковь и поджог её.

Напомним, что в горевшем храме раньше служил 65-летний помощник пастора, которого обвиняли в совершении насильственных действий над несовершеннолетними прихожанами храма.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
церковьбурятияпожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам такие священники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости