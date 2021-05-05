Месть за насилие над детьми: Мужчина поджег церковь с педофилом-священником

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД «Хоринский» задержали жителя бурятского села Тэгдэ по подозрению в умышленном поджоге храма Христа Спасителя. До этого 27-летнего поджигателя уже судили за по ст. 228 УК (незаконное приобретение, хранение наркотиков), рассказали в пресс-службе управления ведомства республики.
- В результате пожара частично обгорел амвон <возвышение для произнесения проповедей>. Ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Мотивы противоправного деяния устанавливаются, — говорится в сообщении.
По словам мужчины, 2 мая он гулял и употреблял алкогольные напитки, ночью пошел в храм, взяв с собой солярку. Подозреваемый разбил стекло, залез в церковь и поджог её.
Напомним, что в горевшем храме раньше служил 65-летний помощник пастора, которого обвиняли в совершении насильственных действий над несовершеннолетними прихожанами храма.